Almonty Industries - Aktie zieht deutlich an - 10.08.2026

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Almonty Industries Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -25,92 % verkraften.

Die Almonty Industries Aktie notiert aktuell bei 12,740€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,83 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,470 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,14 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Almonty Industries Aktie. Nach einem Plus von +5,14 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 12,740€, mit einem Plus von +3,83 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Allein seit letzter Woche ist die Almonty Industries Aktie damit um +27,50 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,42 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Almonty Industries +58,21 % gewonnen.

Almonty Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +27,50 % 1 Monat -4,42 % 3 Monate -25,92 % 1 Jahr +245,42 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 10.08.2026, 11:37 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen möglichen Kurs-Rebound bis zu neuen Höchstständen sowie Sorgen vor erneuten Abverkäufen durch das ASX-Delisting und frühere TSX-Effekte. Fundamental werden eine anhaltende Wolframknappheit, steigende Preise und die hohe Nachfrage aus Rüstung und Industrie als Kurstreiber gesehen. Entscheidend seien jedoch Lieferfähigkeit, Genehmigungen und der Produktionsstart in Montana, der sich möglicherweise um Jahre verzögert. Einzelne Beiträge sehen erhebliches Bewertungs- und Gewinnpotenzial.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Almonty Industries eingestellt.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 288 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,66 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

China dominiert den Wolframmarkt und der Westen bekommt die Folgen immer stärker zu spüren. Die NZZ warnt vor einer gefährlichen Rohstoffabhängigkeit, während Exportkontrollen und fehlende Alternativen die Versorgung zusätzlich verschärfen. Genau in …

So schlagen sich die Wettbewerber von Almonty Industries

Sandvik, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,39 %.

Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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