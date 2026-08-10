SpaceX Aktie legt zu - 10.08.2026

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die SpaceX Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -11,50 % verkraften.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von SpaceX. Mit einer Performance von +3,39 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +15,66 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SpaceX Aktie. Nach einem Plus von +15,66 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 119,04€, mit einem Plus von +3,39 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +25,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,71 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -11,50 % verloren.

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SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +25,90 % 1 Monat -11,71 % 3 Monate -11,50 % 1 Jahr -11,50 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 10.08.2026, 11:37 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Volatilität der SpaceX-Aktie: Nach einem Rebound von rund 25–30 % wird über eine Fortsetzung des Short-Squeezes, die extreme Shortquote und mögliche Rücksetzer diskutiert. Als Belastung gelten anstehende Lock-up-Abläufe bis Februar 2027 und eine mögliche Aktienflut. Die Bewertungen reichen in den Einschätzungen von 60 bis 800 USD; zugleich gilt SpaceX teils als überbewertet, könnte aber vom Comeback des Weltraumsektors profitieren.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.

Informationen zur SpaceX Aktie

Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 914,01 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Für Elon Musk gilt: Nicht kleckern, sondern klotzen. Daher muss es auch direkt die größten Chip-Fabrik der Welt werden. Zum Start nimmt er 16,8 Milliarden US-Dollar in die Hand. 5 Konzerne dürften sich besonders freuen.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,02 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,21 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,28 %. Northrop Grumman legt um +0,57 % zu

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Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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