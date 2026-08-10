GOLDMAN SACHS stuft DIAGEO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Diageo von 1800 auf 1900 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai lobte am Freitag die starken Kostensenkungen des Spirituosenkonzerns. Die Umsatzerholung bleibe allerdings unsicher./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:02 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,88 % und einem Kurs von 21,10EUR auf Tradegate (10. August 2026, 11:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Olivier Nicolai

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 18

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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