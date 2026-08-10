GOLDMAN SACHS stuft DIAGEO auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Diageo von 1800 auf 1900 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai lobte am Freitag die starken Kostensenkungen des Spirituosenkonzerns. Die Umsatzerholung bleibe allerdings unsicher./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,88 % und einem Kurs von 21,10EUR auf Tradegate (10. August 2026, 11:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Olivier Nicolai
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19
Kursziel alt: 18
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Olivier Nicolai
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
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