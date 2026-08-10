GOLDMAN SACHS stuft FRAPORT AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport von 77 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset nahm am Freitag nur kleinere Anpassungen an den Quartalsbericht vor./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 19:20 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 19:20 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 67,10EUR auf Tradegate (10. August 2026, 11:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Patrick Creuset
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 76
Kursziel alt: 77
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Patrick Creuset
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 76
Kursziel alt: 77
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte