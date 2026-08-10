Deutsche Telekom Aktie unter Verkaufsdruck - 10.08.2026

Die Deutsche Telekom Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -1,28 % auf 28,63€. Damit verliert die Aktie -0,37 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Deutsche Telekom Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,45 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 28,63€, mit einem Minus von -1,28 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Deutsche Telekom in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +5,88 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um +7,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,62 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Telekom um +4,35 % gewonnen.

Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,68 % 1 Monat +14,62 % 3 Monate +5,88 % 1 Jahr -2,39 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 10.08.2026, 11:41 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssprung der Telekom-Aktie von rund 6–7 % nach soliden Q2-Zahlen und die Hoffnung auf weitere Gewinne nach dem Überwinden wichtiger Chartmarken. Im Mittelpunkt steht die deutliche Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms, die als Signal für eine günstige Bewertung und künftige Kursziele von 45–50 Euro gilt. Zudem werden steigende Dividenden, TMUS-Zuflüsse und ein begrenztes Risiko durch Starlink diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 140,24 Mrd. € wert.

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer …

EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Telekom AG / Disclosure in accordance with Art. 5 (1) lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (1) of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 Deutsche Telekom AG: Release of a …

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Telekom

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,04 %. ORANGE notiert im Minus, mit -1,22 %. AT&T notiert im Minus, mit -0,44 %. Telefonica verliert -1,36 % Vodafone Group notiert im Minus, mit -0,71 %.

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Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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