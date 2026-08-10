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Deutsche Telekom Aktie unter Verkaufsdruck - 10.08.2026
Am heutigen Handelstag muss die Deutsche Telekom Aktie bisher Verluste von -1,28 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Telekom Aktie.
Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.
Deutsche Telekom aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.08.2026
Die Deutsche Telekom Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -1,28 % auf 28,63€. Damit verliert die Aktie -0,37 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Deutsche Telekom Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,45 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 28,63€, mit einem Minus von -1,28 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Deutsche Telekom in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +5,88 % bestehen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um +7,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,62 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Telekom um +4,35 % gewonnen.
Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+7,68 %
|1 Monat
|+14,62 %
|3 Monate
|+5,88 %
|1 Jahr
|-2,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssprung der Telekom-Aktie von rund 6–7 % nach soliden Q2-Zahlen und die Hoffnung auf weitere Gewinne nach dem Überwinden wichtiger Chartmarken. Im Mittelpunkt steht die deutliche Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms, die als Signal für eine günstige Bewertung und künftige Kursziele von 45–50 Euro gilt. Zudem werden steigende Dividenden, TMUS-Zuflüsse und ein begrenztes Risiko durch Starlink diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Zur Deutsche Telekom Diskussion
Informationen zur Deutsche Telekom Aktie
Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 140,24 Mrd. € wert.
Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer …
Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Telekom AG / Disclosure in accordance with Art. 5 (1) lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (1) of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 Deutsche Telekom AG: Release of a …
So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Telekom
Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,04 %. ORANGE notiert im Minus, mit -1,22 %. AT&T notiert im Minus, mit -0,44 %. Telefonica verliert -1,36 % Vodafone Group notiert im Minus, mit -0,71 %.
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Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.