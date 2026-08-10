Volkswagen (VW) Vz Aktie unter starkem Abgabedruck - 10.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Volkswagen (VW) Vz Aktie. Sie fällt um -1,41 % auf 75,34€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,16 %, geht es heute bei der Volkswagen (VW) Vz Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Volkswagen (VW) Vz Verluste von -13,31 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um -0,71 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,28 %. Im Jahr 2026 gab es für Volkswagen (VW) Vz bisher ein Minus von -26,32 %.

Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,71 % 1 Monat +6,28 % 3 Monate -13,31 % 1 Jahr -20,38 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 10.08.2026, 11:42 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache fundamentale Lage und die daraus abgeleitete Skepsis zur VW-Vorzugsaktie. Diskutiert werden rückläufige Verkäufe und Gewinne, besonders in China, Marktanteilsverluste, hohe Kosten, Überkapazitäten sowie Defizite bei Software, Batterien und E-Mobilität. Die geplante Restrukturierung und Kooperation mit Xpeng gelten als Chance, aber auch als Risiko. Einige bleiben short; Analystenziele von 100 bis 121 Euro signalisieren dagegen Kurspotenzial.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,54 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BMW, Mercedes-Benz Group und Co.

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,17 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -1,24 %. Toyota notiert im Minus, mit -0,91 %. Tesla legt um +1,16 % zu Stellantis notiert im Plus, mit +0,17 %.

Volkswagen (VW) Vz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.