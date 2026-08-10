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    Nach Raketenstart im Sinkflug

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    SpaceX: Wettet nicht gegen Elon Musk, sagt Argus

    In der letzten Woche setze die Aktie von SpaceX zur Aufholjagd an. Die Papiere erholten sich wieder deutlich, liegen aber noch knapp unter ihrem Ausgabepreis. Jetzt sehen die Analysten von Argus weiteres Potenzial.

    Für Sie zusammengefasst
    • SpaceX erholt sich trotz jüngster Verluste deutlich
    • 92 Prozent Umsatzwachstum trotz hoher KI-Ausgaben
    • Argus stuft SpaceX auf Kaufen hoch, Ziel 160 Dollar
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Nach Raketenstart im Sinkflug - SpaceX: Wettet nicht gegen Elon Musk, sagt Argus
    Foto: Kirsty Wigglesworth/AP Pool/dpa

    Diese Woche ist Raketenwoche! Gleich mehrere Hochkaräter der Branche veröffentlichen ihre Quartalszahlen, darunter Firefly Aerospace, AST SpaceMobile, Rocket Lab oder Redwire.

    Als in der letzten Woche SpaceX erstmals seine Quartalszahlen veröffentlichte, flatterten die Papiere gen Süden. Zwei Dinge fallen den Anlegern dabei besonders ins Auge: Zum einen das hohe Umsatzwachstum von 92 Prozent. Und: Die gewaltige Investition von 15 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur. Das gefiel den Investoren gar nicht, die Aktie verliert weiter an Boden.

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    Doch kurz darauf erfolgte der Vorzeichenwechsel: Denn genau diese hohen Investitionen interpretieren Marktteilnehmer jetzt zunehmend positiv. So legte SpaceX am Freitag um rund 15 Prozent zu, nachdem die Anteilsscheine vier Wochen in Folge mit Kursverlusten zu kämpfen hatten. Innerhalb der vergangenen fünf Handelstage konnten die Papiere sich um rund 23 Prozent verteuern.

    Gerade wegen der hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz sehen die Analysten von Argus noch weiteres Potenzial für SpaceX, laut einer am Freitag vorliegenden Studie.

    Argus stuft die Aktien SpaceX von Hold auf Buy hoch und bestätigte das Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten bei 160 US-Dollar. Daraus ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von rund 36 Prozent.

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    "Trotz der Aussicht auf höher als erwartete Investitionsausgaben – vor allem für die KI-Infrastruktur – stimmt uns die schnelle Amortisierung dieser Investitionen zuversichtlich, da die Rechenkapazitäten rasant wachsen", schreibt Analyst Steve Silver.

    Trotz der jüngsten Aufholjagd notiert die SpaceX-Aktie noch rund 50 Prozent unter ihrem Rekordhoch von 225,64 US-Dollar, das sie Mitte Juni kurz nach ihrem Börsengang erreicht hatte.

    SpaceX

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    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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    "Die SpaceX-Aktie verdient unter anderem aufgrund der Erfolgsbilanz von Elon Musks anderem Börsengang, Tesla, eine Kaufempfehlung. Zum Vergleich: Eine Investition von 10.000 US-Dollar in Tesla im Jahr 2010 wäre heute trotz eines zweistelligen Kursverlusts seit Jahresbeginn 2,5 Millionen US-Dollar wert", so der Analyst.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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