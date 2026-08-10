SpaceX: Wettet nicht gegen Elon Musk, sagt Argus

Als in der letzten Woche SpaceX erstmals seine Quartalszahlen veröffentlichte, flatterten die Papiere gen Süden. Zwei Dinge fallen den Anlegern dabei besonders ins Auge: Zum einen das hohe Umsatzwachstum von 92 Prozent. Und: Die gewaltige Investition von 15 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur. Das gefiel den Investoren gar nicht, die Aktie verliert weiter an Boden.

Diese Woche ist Raketenwoche! Gleich mehrere Hochkaräter der Branche veröffentlichen ihre Quartalszahlen, darunter Firefly Aerospace, AST SpaceMobile, Rocket Lab oder Redwire.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Doch kurz darauf erfolgte der Vorzeichenwechsel: Denn genau diese hohen Investitionen interpretieren Marktteilnehmer jetzt zunehmend positiv. So legte SpaceX am Freitag um rund 15 Prozent zu, nachdem die Anteilsscheine vier Wochen in Folge mit Kursverlusten zu kämpfen hatten. Innerhalb der vergangenen fünf Handelstage konnten die Papiere sich um rund 23 Prozent verteuern.

Gerade wegen der hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz sehen die Analysten von Argus noch weiteres Potenzial für SpaceX, laut einer am Freitag vorliegenden Studie.

Argus stuft die Aktien SpaceX von Hold auf Buy hoch und bestätigte das Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten bei 160 US-Dollar. Daraus ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von rund 36 Prozent.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

"Trotz der Aussicht auf höher als erwartete Investitionsausgaben – vor allem für die KI-Infrastruktur – stimmt uns die schnelle Amortisierung dieser Investitionen zuversichtlich, da die Rechenkapazitäten rasant wachsen", schreibt Analyst Steve Silver.

Trotz der jüngsten Aufholjagd notiert die SpaceX-Aktie noch rund 50 Prozent unter ihrem Rekordhoch von 225,64 US-Dollar, das sie Mitte Juni kurz nach ihrem Börsengang erreicht hatte.

"Die SpaceX-Aktie verdient unter anderem aufgrund der Erfolgsbilanz von Elon Musks anderem Börsengang, Tesla, eine Kaufempfehlung. Zum Vergleich: Eine Investition von 10.000 US-Dollar in Tesla im Jahr 2010 wäre heute trotz eines zweistelligen Kursverlusts seit Jahresbeginn 2,5 Millionen US-Dollar wert", so der Analyst.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 124,03 $ , was einem Rückgang von -8,51% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!