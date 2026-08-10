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    Lufthansa-Tochter mit Powerbank an Bord

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    Swiss-Flug mit Notsignal gelandet

    Für Sie zusammengefasst
    • Swiss-Maschine landet wegen Powerbank in Dublin
    • Rauchentwicklung zwingt Swiss-Flug zur Zwischenlandung
    • Powerbanks dürfen an Bord nicht geladen werden
    Lufthansa-Tochter mit Powerbank an Bord - Swiss-Flug mit Notsignal gelandet
    Foto: Boris Roessler - dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Mit Rauch an Bord musste zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen eine Maschine der Lufthansa -Tochter Swiss außerplanmäßig landen. Beide Male waren elektronische Geräte die Ursache, die seit Anfang des Jahres in der gesamten Lufthansa-Gruppe nicht mehr gebraucht werden dürfen, wie die Fluggesellschaft mitteilt.

    Die am Sonntagabend in Zürich gestartete Maschine landete in den frühen Morgenstunden in Dublin, statt wie geplant nach Boston zu fliegen. "Grund dafür war eine Rauchentwicklung an Bord, die von einer Powerbank verursacht worden war", wie die Swiss mitteilt. Um Landepriorität zu erhalten, werde in solchen Fällen ein Notsignal abgesetzt, aber es handele sich nicht um eine Notlandung. Die 206 Passagiere wurden in Hotels gebracht, während die Fluggesellschaft sich um die Weiterreise kümmert, wie sie weiter sagt.

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    Auch Kopfhörer-Ladebox ist kleine Powerbank

    Am 27. Juli 2026 war ein Swiss-Flug von Zürich nach New York wegen Rauchentwicklung in der Kabine außerplanmäßig in Bangor im US-Bundesstaat Maine gelandet. Ursache war eine Ladebox für Kopfhörer, die zwischen die Sitze gefallen und dort eingeklemmt und beschädigt worden war. So eine Box gilt wegen der Ladefunktion auch als Powerbank, wie Swiss sagt.

    Powerbanks dürfen seit Januar in allen Airlines der Lufthansa-Gruppe nicht mehr an Bord gebraucht oder geladen werden. Sie können zwar im Handgepäck mitgeführt werden, dürfen aber nur am Körper getragen, in der Sitztasche oder unter dem Sitz verstaut werden, nicht im Handgepäckfach über den Sitzen./oe/DP/men

    Deutsche Lufthansa

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 8,39 auf Tradegate (10. August 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -9,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,97 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,3333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -3,73 %/-3,73 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssturz der Lufthansa-Aktie um etwa 8 bis 10 % nach einem Gewinneinbruch. Als Belastungen gelten Streikkosten, deutlich höhere Kerosinpreise und geopolitische Risiken. Diskutiert werden eine weiterhin hohe beziehungsweise attraktive Bewertung, ein möglicher Einstieg bei 7 Euro sowie die Einschätzung, Lufthansa sei eher eine zyklische Zocker- als eine langfristige Anlage. Die robuste Swiss-Entwicklung wird positiv hervorgehoben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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    dpa-AFX
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