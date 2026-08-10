WARBURG RESEARCH stuft SAF-Holland auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Nach soliden Zahlen seien die Jahresprognosen des Nutzfahrzeugzulieferers zurückhaltend, schrieb Sebastian Ubert in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die im operativen Geschäft erwirtschafteten freien Barmittel (Free Cashflow) liege unter der Konsensschätzung./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 21,45EUR auf Tradegate (10. August 2026, 10:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: SAF-Holland

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 26

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

