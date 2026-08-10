ROUNDUP
Klagen gegen Mindestpreise für Uber und Co.
- Gericht prüft Münchner Mindestpreise für Uber
- Uberpreise liegen unter dem Münchner Taxitarif
- Bolt meldet 44 Prozent weniger Nachfrage in München
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Mindestpreise für Uber und Co. in München werden zum Fall für die Justiz. Am Verwaltungsgericht sind nach Angaben einer Gerichtssprecherin drei Eilverfahren gegen die entsprechende Allgemeinverfügung anhängig, die seit dem 4. Juli gilt.
Seither müssen sich die Preise für die Fahrdienste in der bayerischen Landeshauptstadt am Taxitarif orientieren, den die Stadt per Satzung festgelegt hat. Dieser liegt demnach aktuell bei einem Grundpreis von 5,90 Euro, hinzu kommen 2,70 Euro pro Kilometer.
Die Mindestpreise für Uber, Bolt und Co. sind etwas niedriger: Für sie sollen die "für Taxen obligatorischen Zuschläge nicht berechnet" werden. Dadurch ergibt sich - bei Fahrten, die kurzfristiger als eine Stunde vor Abfahrt gebucht werden - ein Grundpreis von künftig 5,13 Euro. Dazu kommt ein Kilometerpreis: Bis einschließlich sieben Kilometern liegt er bei 2,43 Euro, für Strecken darüber hinaus bei 2,25 Euro.
Bislang hatten die Kosten für die Fahrdienste im Schnitt rund 40 Prozent unter den Taxi-Preisen gelegen. Das hatte ihnen starkes Wachstum gebracht.
Zoll: Fahrdienste verstießen gegen Mindestlohn
Allerdings verstießen die Fahrdienste nach Erkenntnissen des Hauptzollamtes München "fast flächendeckend gegen arbeits- und sozialrechtliche Vorschriften". Auch das Mindestlohngesetz sei regelmäßig missachtet worden. Taxifahrerinnen und -fahrer hatten deshalb demonstriert, einen fairen Wettbewerb und Mindestpreise verlangt.
Und für die Stadt gab es noch einen weiteren Grund für die Einführung der Mindestpreise. Sie befürchtete, dass die billigen Transportmittel dem öffentlichen Nahverkehr Konkurrenz machen könnten. Dabei will die Stadt den Individualverkehr nach und nach reduzieren, für eine bessere Luft, weniger Lärm und weniger Überhitzung.
Bolt: Markt in München eingebrochen
Nach Angaben des Fahrdienstleisters Bolt ist die Nachfrage seit der Neuregelung vor einem Monat um 44 Prozent eingebrochen. "Innerhalb weniger Wochen wurde damit nahezu ein ganzes Jahr Marktwachstum ausgelöscht", teilte das Unternehmen mit. "Gleichzeitig fanden rund 40.000 Fahrten überhaupt nicht mehr statt - ein Hinweis darauf, dass viele Menschen angesichts der höheren Preise ganz auf diese Mobilitätsoption verzichtet haben."
Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) der Stadt kontrolliert mit Stichproben, ob die Neuregelung eingehalten wird. "Ergebnisse können wir aufgrund laufender Gerichtsverfahren aktuell nicht veröffentlichen", sagte eine Referatssprecherin. Laut "Marktbeobachtung" des Taxi-Vermittlers Freenow orientieren sich "rund 50 Prozent der angebotenen Fahrten nicht am gesetzlichen Mindestpreis und unterbieten diesen illegal". Dabei gebe es deutliche Unterschiede zwischen den Anbietern.
Erste Effekte spürbar
Taxiunternehmen hätten der Stadt aber mitgeteilt, dass die Auswirkungen der Mindestfahrpreise "für die Taxiunternehmen leicht spürbar" seien, hieß es aus dem KVR. Der Taxi-Vermittler Freenow spricht dagegen von einem "klaren, positiven Effekt auf das klassische Taxigewerbe". Unter anderem berichtete er jüngst, von einem deutlichen Anstieg der Neukunden in der eigenen App sowie einer etwas höheren Nachfrage im Nachtgeschäft.
München ist nicht die einzige Stadt, in der es Mindestpreise für Fahrdienste gibt - und auch nicht die einzige, in der diese die Justiz beschäftigen. Tatsächlich haben Gerichte in Leipzig, Essen und vor wenigen Tagen auch in Köln die Mindestpreise wieder gekippt. Die Gerichtsentscheidungen dort beziehen sich allerdings nicht auf den Mindestpreis an sich, sondern vor allem auf die konkrete Ausgestaltung vor Ort.
Es kommt nicht nur auf den Preis an
Die aktuellen Probleme des Taxigewerbes in München und anderswo liegen allerdings nicht nur am Preis, wie ein Diskussionspapier des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) nahelegt. Dafür waren im Juni im Rhein-Main-Gebiet knapp 900 Passanten und Taxi-Fahrgäste in einer nicht repräsentativen Erhebung befragt worden.
Der Preis stellt sich dabei durchaus als wichtiges Kriterium heraus: "Mehr als 39 Prozent aller Befragten assoziieren mit dem Thema Taxi unmittelbar hohe Kosten beziehungsweise das Attribut "zu teuer"", schreiben die Autorinnen und der Autor.
Nachholbedarf bei Kommunikation und Buchungswegen
Allerdings zeigen sich auch andere Aspekte: "Die zentrale Herausforderung des Taxigewerbes besteht damit nicht allein im Preiswettbewerb, sondern in der Anpassung an veränderte Erwartungen an Buchung, Kommunikation und Bezahlung", heißt im Diskussionspapier.
Es mangele an digitalen Vermittlungswegen für Taxifahrten. Festpreise, mit denen Fahrgäste schon vor der Fahrt wissen, was sie kosten wird, gibt es zwar in einigen Städten, aber längst nicht überall. "Die Zukunft des Taxis liegt nicht in einer Belebung tradierter Strukturen, sondern sie hängt von der Fähigkeit ab, sich als moderne, verlässliche und leicht zugängliche Mobilitätsdienstleistung zu positionieren."/bsj/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uber Technologies Aktie
Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 64,97 auf Tradegate (10. August 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um +9,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,56 %.
Die Marktkapitalisierung von Uber Technologies bezifferte sich zuletzt auf 136,65 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +63,84 %/+1.106,43 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Uber Technologies - A2PHHG - US90353T1007
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Uber Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://rijnberkinvestinsights.substack.com/p/12x-fcf-for-a-future-multi-bagger?utm_source=%2Fsearch%2Fuber%2520tech&utm_medium=reader2
"Beginnen wir doch gleich mit dem Fazit… Uber ist eine der attraktivsten langfristigen Investitionsmöglichkeiten, die ich derzeit sehe. Das Unternehmen bietet eine seltene Kombination aus Größe, wieder beschleunigtem Wachstum, steigender Profitabilität, enormen Cashflows, massivem Wachstumspotenzial und einer Bewertung, die noch immer viel zu viel Skepsis hinsichtlich der Zukunft widerspiegelt.
Deshalb habe ich Uber zu meiner Position Nr. 1 im Portfolio gemacht – wohl meine aussichtsreichste Investition für das kommende Jahrzehnt.
Diese Überzeugung besteht trotz (oder gerade wegen) der jüngsten Kursentwicklung. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um rund 10 % und seit ihrem Allzeithoch im Oktober um mehr als 25 % gefallen, obwohl das Kerngeschäft, wie die jüngsten Ergebnisse belegen, hervorragend läuft. Daher hat sich die Diskrepanz zwischen Fundamentaldaten und Bewertung deutlich vergrößert, was meiner Ansicht nach ein zunehmend asymmetrisches Umfeld für langfristig orientierte Anleger schafft, die bereit sind, über kurzfristige Stimmungen hinauszublicken.
Uber hat letzte Woche seine Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlicht – und die waren sensationell. Der Umsatzanstieg hielt unvermindert an, wichtige operative Kennzahlen verbesserten sich und die Margen legten durchweg zu. Hier einige Fakten, die Sie berücksichtigen sollten:
- Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer wuchs so schnell wie seit 3,5 Jahren nicht mehr, und zwar trotz der bereits enormen globalen Reichweite von Uber.
- Das Umsatzwachstum blieb bei über 20 %, und die Bruttobuchungen verzeichneten das stärkste Wachstum seit fast drei Jahren.
- Der Lieferdienst verzeichnete das schnellste Buchungswachstum seit dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie.
- Sowohl die EBITDA-Marge als auch die Free-Cashflow-Marge stiegen im Jahresvergleich und im Quartalsvergleich.
Noch wichtiger ist, dass diese Ergebnisse die übergeordnete These untermauern. Uber hat eine einzigartige, ressourcenschonende Mobilitäts- und Lieferplattform aufgebaut, die den globalen Markt für Fahrdienste und Essenslieferungen dominiert – eine Position, die sich mit der Weiterentwicklung der Branche sogar noch verstärkt. Der Wettbewerbsvorteil von Uber basiert auf Netzwerkeffekten, einer unübertroffenen geografischen Dichte, Preissetzungsmacht, Daten und einem zweiseitigen Marktplatz, der sich nur äußerst schwer nachbilden lässt.
Darüber hinaus agiert das Unternehmen weiterhin in einem riesigen und noch weitgehend unerschlossenen Markt mit erheblichem Wachstumspotenzial für Nutzerbasis und Nutzungsintensität über viele Jahre. Dieses enorme Potenzial spiegelt sich zunehmend in den Zahlen wider. Trotz seiner globalen Präsenz gewinnt Uber weiterhin in rasantem Tempo Nutzer hinzu, während die Fahrtenhäufigkeit deutlich unter dem theoretischen Sättigungsniveau liegt. Mobilität und Lieferdienste werden immer häufiger genutzt, und stetige Verbesserungen bei Zuverlässigkeit, Preisgestaltung und Komfort tragen dazu bei, Ubers Bedeutung im Alltag weiter auszubauen. Der Anstieg der monatlich aktiven Nutzer im vierten Quartal ist keine Ausnahme, sondern verdeutlicht, dass Ubers Wachstumspotenzial in Jahrzehnten und nicht in Quartalen gemessen wird.
Aus dieser Perspektive ist das Unternehmen zwar noch nicht ausgereift, aber es handelt sich eindeutig um eine Wachstumsaktie mit jahrelangem, exponentiellem Wertzuwachs. Sie hat die Erwartungen seit geraumer Zeit übertroffen, und ich sehe keinen Grund, warum sich das ändern sollte.
Dies ist insbesondere im Kontext autonomer Fahrzeuge relevant: Uber muss keine eigene AV-Technologie entwickeln, um erfolgreich zu sein, und der Markt unterschätzt weiterhin den Wert von Nachfragebündelung, Routenplanung, Preisgestaltung und Kundenzugang in einer autonomen Zukunft. Mit zunehmender Autonomie ist Uber strukturell optimal aufgestellt, um als Schnittstelle zwischen Flotten und Fahrgästen zu fungieren und von niedrigeren Stückkosten und höheren Margen zu profitieren, ohne das Kapitalrisiko tragen zu müssen. Daher stellen autonome Fahrzeuge für Uber eine Billionen-Dollar-Chance dar, keine Bedrohung – aber darauf gehe ich später noch genauer ein!
Das Gesamtbild ist unübersehbar. Trotz klarer Anzeichen für ein wieder anziehendes Wachstum, steigende Margen, langfristige Perspektiven und wachsende Wettbewerbsvorteile wird Uber weiterhin so bewertet, als lägen die besten Zeiten hinter dem Unternehmen. Diese Einschätzung ist jedoch grundlegend falsch; das Gegenteil ist der Fall. Uber ist ein langfristig erfolgreicher Plattformanbieter, der auf höchstem Niveau agiert, dennoch wird die Aktie in einem Bereich gehandelt, der überverkauft und unterbewertet erscheint.
Selbst unter konservativen Annahmen sehe ich von hier aus einen realistischen Weg, wie sich das Geschäft in den nächsten drei Jahren verdoppeln und sich im Laufe des nächsten Jahrzehnts zu einem Vielfachen des Wertes entwickeln kann, nicht weil alles perfekt laufen muss, sondern weil der Markt immer noch deutlich unterschätzt, was Uber bereits geworden ist und welches Potenzial noch vor ihm liegt.
Soweit meine übergeordnete These. In der heutigen Analyse werde ich die Ergebnisse von Uber im vierten Quartal aufschlüsseln, die wahrgenommene Bedrohung – oder vielmehr Chance – durch autonomes Fahren detailliert neu bewerten und anschließend meine These, meine Wertschätzung und mein Rating entsprechend aktualisieren."