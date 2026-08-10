Verisk Analytics Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 10.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Verisk Analytics Aktie. Mit einer Performance von -5,14 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Verisk Analytics ist ein US-Daten- und Analyseanbieter für Versicherer, Energie- und Finanzbranche. Kernleistungen: Risiko- und Schadendaten, Pricing-Modelle, Betrugserkennung, regulatorische Reporting-Tools. Starke Marktstellung im US-Sachversicherungssegment. Wichtige Wettbewerber: Moody’s, S&P Global, LexisNexis Risk, Guidewire. USP: proprietäre Datensätze, tiefe Branchenintegration, hohe Wechselkosten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Verisk Analytics-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +13,06 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Verisk Analytics Aktie damit um -8,24 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,59 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -13,66 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,11 % geändert.

Verisk Analytics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,24 % 1 Monat -4,59 % 3 Monate +13,06 % 1 Jahr -27,85 %

Informationen zur Verisk Analytics Aktie

Stand: 10.08.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 131 Mio. Verisk Analytics Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,70 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Verisk Analytics

Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,24 %. S&P Global notiert im Plus, mit +0,40 %.

Verisk Analytics Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verisk Analytics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verisk Analytics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.