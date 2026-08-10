Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 10.08.26
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In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 10.08.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Infineon Technologies AG (+2,55 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (+0,15 %), Gold (-0,32 %), NYMEX WTI Rohöl (Light Sweet Crude Oil) Rolling Future (+2,37 %), Solactive ISS Europe Governance Europe Select 50 Price Index (-0,40 %).
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Präsentiert von
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Gold
|VD23R7
|Long
|2,56
|146,97 Tsd.
|NYMEX WTI Rohöl (Light Sweet Crude Oil) Rolling Future
|DU87LL
|Short
|2,72
|103,56 Tsd.
|DAX Performance
|SJ9UX3
|Short
|37,56
|70,24 Tsd.
|DAX Performance
|FG5VSZ
|Long
|29,07
|51,43 Tsd.
|EUR/USD (Euro / US Dollar)
|DY336A
|Short
|53,48
|28,65 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Infineon Technologies AG
|PJ5G3Y
|Long
|2,22
|198,29 Tsd.
|Broadcom
|DN0RVK
|Long
|3,74
|53,40 Tsd.
|Deutz AG
|DU9361
|Long
|2,62
|31,20 Tsd.
|DAX Performance
|PJ7AUQ
|Long
|36,18
|12,50 Tsd.
|Allianz SE
|SJ796D
|Long
|23,87
|11,45 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Solactive ISS Europe Governance Europe Select 50 Price Index
|
Classic
|PF99D0
|64,77 Tsd.
|DAX Performance
|
Classic
|PK8L8R
|54,61 Tsd.
|Siemens Energy
|
Sonstige
|UBS2KY
|37,00 Tsd.
|Cell 17 PC
|
Sonstige
|A4AP64
|7,41 Tsd.
|Micron Technology Inc
|
Sonstige
|A3PMAL
|5,43 Tsd.
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