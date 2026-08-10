JEFFERIES stuft Suss MicroTec auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Buy" belassen. Der bis ins laufende dritte Quartal reichende starke Auftragseingang sei hilfreich für das Auftragsbuch im kommenden Jahr, schrieb Janardan Menon am Montag. Dieser stütze die Wachstumsprognose des Zulieferers für die Halbleiterbranche für das kommende Jahr./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 82,50EUR auf Tradegate (10. August 2026, 11:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Janardan Menon

Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 109

Kursziel alt: 109

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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