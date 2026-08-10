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    Aktien Europa

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    Ruhiger Wochenstart

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Börsen bewegen sich am Montag kaum
    • EuroStoxx steigt, SMI gewinnt, FTSE gibt nach
    • Tech- und Rohstoffaktien gefragt, Aryzta stürzt
    Aktien Europa - Ruhiger Wochenstart
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag keine großen Sprünge gemacht. Die Börsen reagierten damit wenig auf das aktuelle Spannungsfeld, bestehend aus nachlassenden Befürchtungen hinsichtlich einer bevorstehenden Zinserhöhung in den USA und der anhaltenden Unsicherheit mit Blick auf den Nahost-Konflikt.

    Der Iran hatte am Samstag Hoffnungen auf eine schnelle Wiedereröffnung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr gedämpft. Die Führung in Teheran forderte von den USA erhebliche Vorleistungen vor einer Freigabe der für den internationalen Öl- und Gashandel wichtigen Meerenge. "Noch setzt die Mehrheit der Investoren auf eine diplomatische Lösung, aber die Situation bleibt insgesamt weiterhin undurchsichtig und schwierig", kommentierte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets.

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    Der EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 0,3 Prozent auf 6.541 Punkte. Am Freitag hatte der Leitindex für die Eurozone ein Rekordhoch erklommen und einen Wochengewinn von mehr als zweieinhalb Prozent verzeichnet.

    Außerhalb der Euroregion war die Tendenz am Montag uneinheitlich: Während der Schweizer Leitindex SMI um 0,1 Prozent auf 14.565 Punkte zulegte, sank der britische FTSE 100 um 0,3 Prozent auf 10.872 Punkte.

    Aus Branchensicht waren Technologiewerte europaweit am meisten gefragt. So gehörten die Papiere des Halbleiterindustrie-Ausrüsters ASML mit einem Kursplus von 2,7 Prozent zu den stärksten Aktien im EuroStoxx 50. Die Titel des Chipkonzerns STMicro verteuerten sich um 2,1 Prozent.

    Auch der Rohstoffsektor präsentierte sich in guter Form. Für die Titel von Glencore und die BHP Group ging es um 2,3 beziehungsweise 3,3 Prozent nach oben.

    Ansonsten war die Lage am Montag aus Unternehmenssicht nachrichtlich sehr dünn gesät. An der Schweizer Börse brachen die Papiere von Aryzta um knapp 13 Prozent ein. Das Backwaren-Unternehmen enttäuschte mit seinen Halbjahreszahlen. Vor allem beim organischen Wachstum wurden die Erwartungen klar verfehlt. Die Wachstumsflaute geht insbesondere auf das schwache Deutschland-Geschäft zurück, in dem der Konzern nun "alle Optionen" prüft./edh/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 39,06 auf Tradegate (10. August 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +8,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 589,21 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.187,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der ASML Holding Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.650,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +8,70 %/+64,69 % bedeutet.





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