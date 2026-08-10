BARCLAYS stuft Ferrari auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ferrari von 360 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Quartalsbericht sei stark gewesen, schrieb Henning Cosman am Montag in seinem Resümee. Die Auftragslage sichere 2027 bereits ab./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 01:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 353,6EUR auf Tradegate (10. August 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Henning Cosman

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 360

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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