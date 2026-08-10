Aktien Frankfurt
Dax bleibt dicht an Rekord dran
- Dax rückt nach moderatem Anstieg ans Rekordhoch
- Rally profitiert von Hoffnung auf Hormus-Öffnung
- Hochstufungen treiben Elmos, Aumovio und Evotec
(Im 8. Absatz wird der Hinweis zu Evotec gestrichen. Van Lanschot Kempen hat Evotec auf "Neutral" rpt "Neutral" belassen.)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax behält am Montag sein Rekordhoch im Visier. Ein moderater Anstieg reichte zur Mittagszeit, damit dem Leitindex zu den 26.445 Punkten vom Freitagnachmittag nur noch wenige Zähler fehlten. Zuletzt gewann der Dax 0,3 Prozent auf 26.404 Zähler. Der MDax stieg außerdem um 0,2 Prozent auf 32.467 Zähler.
In Rekordnähe befindet sich der Dax in guter Gesellschaft, denn auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bleibt nah am Rekord. "An den weltweiten Börsen scheint weiterhin die Sonne", schrieben die Experten von Index-Radar. US-Arbeitsmarktdaten hatten den Märkten vor dem Wochenende schon Schub gegeben und Sorgen vor einer Leitzinserhöhung gemildert.
Getragen ist die Rally auch von der Hoffnung auf eine Wiederöffnung der Straße von Hormus. Einen diplomatischen Durchbruch im Iran-Krieg gibt es weiterhin nicht, doch US-Präsident Donald Trump gibt sich gelassen. Der Iran hatte am Samstag Hoffnungen auf eine schnelle Wiedereröffnung der Meerenge für den Schiffsverkehr gedämpft. Die Führung in Teheran stellte neue Bedingungen für Öltransporte aus den Fördergebieten am Persischen Golf.
JPMorgan-Anlagestratege Mislav Matejka bleibt optimistisch für Aktien und rechnet mit mehr Höchstständen - trotz zahlreicher Bedenken der Anleger, die von der Geopolitik über Inflationsangst bis hin zu Konjunktursorgen reichten. Das solide Fundament der Ergebnisentwicklung sowie die alles andere als übertriebene Positionierung der Anleger federten den Markt immer wieder gegen Schocks ab, so Matejka.
Was den KI-Megatrend betrifft, glaubt Matejka, dass die Ergebnisdynamik der Tech-Unternehmen weiterhin stark bleibt und der zuletzt erfolgte Risikoabbau der Anleger etwas übertrieben wurde. Er sieht in dem Sektor für die zweite Jahreshälfte allerdings auch "keinen eindeutigen Gewinner". Am Montag gehörten Aktien mit KI-Fantasie wie Infineon oder Siemens Energy wieder mit bis zu 3,5 Prozent Plus zu den Favoriten.
In puncto Berichtssaison ging die neue Woche ruhiger los. Das Dax-Mitglied Gea bestätigte vorläufige Zahlen nebst dem Ausblick. Mit einem Anstieg um 0,4 Prozent war die Reaktion verhalten. Im Nebenwertebereich zeigte Hypoport nach finalen Zahlen mit einem Anstieg um ein Prozent nur etwas mehr Schwung.
Einen deutlichen Rückschlag um acht Prozent gab es auf der jüngsten Erholungsrally bei Stabilus . Für Unsicherheit sorgt bei dem Gasdruckfeder-Hersteller ein Vakuum in der Führungsriege. Finanzchef Andreas Jaeger hat seinen Vertrag aus persönlichen Gründen vorzeitig aufgelöst. Die Verantwortung für sein Ressort übernimmt übergangsweise der Vorstandsvorsitzende Michael Büchsner.
Relativ deutliche Kursgewinne gab es bei zwei Werten wegen Analystenempfehlungen. Elmos und Aumovio zogen um gut drei Prozent beziehungsweise fast zwei Prozent an wegen Hochstufungen durch die Analysehäuser Oddo BHF und Bernstein.
Elmos rückt bei Oddo BHF in die Favoritenrolle gegenüber dem umgekehrt abgestuften Konkurrenten Melexis. Der Experte Martin Marandon-Carlhian traut den Aktien mit seinem Kursziel von 200 Euro fast eine Rückkehr an ihren bisherigen Rekord zu, der mit 206 Euro aus dem Mai stammt.
Aumovio stufte Harry Martin von Bernstein Research auf "Outperform" hoch in der Auffassung, dass jetzt viele Unsicherheitsfaktoren bereinigt seien. Für Anleger sieht er wegen des eingepreisten Bewertungsabschlags eine Einstiegschance. Im Jahr 2027 werde das operative Ergebnis die Markterwartungen seiner Einschätzung nach übertreffen./tih/jha/la/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,69 % und einem Kurs von 151,8 auf Tradegate (10. August 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -1,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 82,42 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +1,57 %/+61,88 % bedeutet.
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Scalping Ideen am 6. August 2026 — DAX (Germany 40)
Stand: Donnerstag, 07:15 Uhr MESZ · Kursbasis Xetra-Kassa
Hinweis an die Moderation und an alle Mitlesenden:
Die Analyse steht vollstaendig in der Grafik. Da URLs in einem Bild
nicht anklickbar sind, fuehre ich hier alle verwendeten Quellen
nachvollziehbar auf. Die im Bild genannten Zahlen stammen ausschliesslich
aus den unten verlinkten Seiten, die Pivot-Punkte sind meine eigene
Berechnung daraus. Alles Weitere ist als persoenliche Einschaetzung
gekennzeichnet.
Falls diese Form der Quellenangabe nicht ausreicht, freue ich mich ueber
einen kurzen Hinweis, wie ihr es euch wuenscht — ich passe das gerne an.
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DIE ZAHLEN AUS DER GRAFIK
Xetra-Handelstag Mittwoch, 05.08.2026:
Eroeffnung 26.393,43
Tageshoch (Allzeithoch) 26.403,81
Tagestief 26.123,18
Xetra-Schluss 26.126,30 (−0,29 %)
Handelsspanne 280,63 Punkte
Schluss in der Spanne 1,1 %
Quelle (Primaerquelle Deutsche Boerse):
https://live.deutsche-boerse.com/index/dax/kurshistorie/historische-kurse-und-umsaetze
Rekordhoch, Kursspielraum bei gut 26.400 Punkten ausgeschoepft, Zitat
Andreas Lipkow ("Die Rally in der ersten Wochenhaelfte hat den DAX viel
Kraft gekostet"), Infineon als Schlusslicht mit fast −6 % trotz
Rekordumsatz, Fresenius mit ueber +5 % nach angehobenem Ausblick:
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-rally-nach-erneutem-12093700
https://www.wiwo.de/finanzen/boerse/boerse-aktuell-ddax-faellt-nach-weiterem-rekord-etwas-zurueck/100244888.html
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PIVOT-PUNKTE — FORMELN UND ERGEBNISSE
Eigene Berechnung nach der Floor-Trader-Formel aus Hoch, Tief und
Schluss der regulaeren Xetra-Sitzung vom 05.08.2026 (09:00-17:30 Uhr,
ohne vorboerslichen und ohne Late-Handel).
Ausgangswerte:
Hoch H = 26.403,81
Tief T = 26.123,18
Schluss C = 26.126,30
Formeln und Ergebnisse:
P = (H + T + C) ÷ 3 = 26.218
R1 = 2 × P − T = 26.312
R2 = P + (H − T) = 26.498
R3 = H + 2 × (P − T) = 26.593
S1 = 2 × P − H = 26.032
S2 = P − (H − T) = 25.937
S3 = T − 2 × (H − P) = 25.751
Alle Werte auf ganze Punkte gerundet. Jeder Wert ist mit den oben
angegebenen Ausgangsdaten und Formeln nachrechenbar.
Grafik und Berechnungen: eigene Darstellung.
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TERMINE AM DONNERSTAG, 06.08.2026 (Auswahl, alle Zeiten MESZ)
Konjunktur
08:00 Deutschland Auftragseingang Industrie 6/26
08:00 Deutschland Umsatz verarbeitendes Gewerbe 6/26
11:00 Eurozone Einzelhandelsumsatz 6/26
14:30 USA Erstantraege Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA Produktivitaet ex Agrar Q2/26 (vorlaeufig)
14:30 USA Lohnstueckkosten Q2/26 (vorlaeufig)
Unternehmen
07:00 Siemens Q3 · Deutsche Telekom Q2 · Merck KGaA Q2
07:00 Commerzbank Q2 · Aurubis Q3 · Fraport Q1
07:30 Rheinmetall Q2 · Henkel HJ · Renk Q2 · Scout24 Q2
07:30 1&1 · Ionos · United Internet · ProSiebenSat1
13:00 ConocoPhillips · 14:00 Fox Corp
22:00 Airbnb · Lyft · AIG · ResMed
Quelle Termine:
https://www.ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-6-august-2026-12093654
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69226830-tagesvorschau-termine-am-6-august-2026-016.htm
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WAS MEINE EINSCHAETZUNG IST
Folgende Angaben in der Grafik sind meine persoenliche Einschaetzung
und keine Tatsachenbehauptung:
- die Tendenzangabe 40 % freundlich / 60 % schwaecher
- die erwartete Spanne 26.030 bis 26.320
- saemtliche Handelsideen mit Bereichen, Absicherungen und Zielen
- die Aussage, dass 08:00 und 14:30 Uhr das groesste
Bewegungspotenzial haben
- die Einordnung am Ende der Grafik
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay
Und was ist die Message hinter deinem immer gleichen Geschwafel?
Also im Gegensatz zu dir hat er dieses Jahr noch keinen Rekord mit Erreichen der K.O Schwellen aufgestellt ;)