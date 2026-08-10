PANDION Unternehmensanleihe 8,00 % bis 08/28: Insolvenz in Eigenverwaltung
Die PANDION AG und mehrere Tochtergesellschaften sehen sich einer kritischen Finanzlage gegenüber und haben nun Insolvenz in Eigenverwaltung beim zuständigen Gericht beantragt.
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- Die PANDION AG hat am 10. August 2026 beim zuständigen Insolvenzgericht die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt und zugleich Eigenverwaltung beantragt.
- Hintergrund ist die angespannte Liquiditätssituation der PANDION AG und mehrerer Tochtergesellschaften.
- Trotz umfangreicher Restrukturierungs- und Finanzierungsmaßnahmen konnte die Liquidität nicht nachhaltig stabilisiert werden.
- Ein wesentlicher Finanzierungsbaustein war – wie bereits am 3. August 2026 mitgeteilt – unerwartet weggefallen; weitere Liquiditätsmaßnahmen reichten nicht aus.
- Insolvenz- und Eigenverwaltungsanträge wurden ebenfalls für die PANDION Real Estate GmbH, PANDION Vertriebsgesellschaft mbH, PANDION Design GmbH, PANDION Projektmanagement GmbH und PANDION Engineering GmbH gestellt.
- Mit der Eigenverwaltung sollen der Geschäftsbetrieb fortgeführt und die Restrukturierung der PANDION-Gruppe in einem geordneten Verfahren umgesetzt werden.
Der Kurs von PANDION Unternehmensanleihe 8,00 % bis 08/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,58 % im Minus.
-61,48 %
-81,88 %
-82,32 %
-88,86 %
-92,29 %
-88,85 %
-93,02 %
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