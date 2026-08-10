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    PANDION Unternehmensanleihe 8,00 % bis 08/28: Insolvenz in Eigenverwaltung

    Die PANDION AG und mehrere Tochtergesellschaften sehen sich einer kritischen Finanzlage gegenüber und haben nun Insolvenz in Eigenverwaltung beim zuständigen Gericht beantragt.

    PANDION Unternehmensanleihe 8,00 % bis 08/28: Insolvenz in Eigenverwaltung
    Foto: adobe.stock.com
    • Die PANDION AG hat am 10. August 2026 beim zuständigen Insolvenzgericht die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt und zugleich Eigenverwaltung beantragt.
    • Hintergrund ist die angespannte Liquiditätssituation der PANDION AG und mehrerer Tochtergesellschaften.
    • Trotz umfangreicher Restrukturierungs- und Finanzierungsmaßnahmen konnte die Liquidität nicht nachhaltig stabilisiert werden.
    • Ein wesentlicher Finanzierungsbaustein war – wie bereits am 3. August 2026 mitgeteilt – unerwartet weggefallen; weitere Liquiditätsmaßnahmen reichten nicht aus.
    • Insolvenz- und Eigenverwaltungsanträge wurden ebenfalls für die PANDION Real Estate GmbH, PANDION Vertriebsgesellschaft mbH, PANDION Design GmbH, PANDION Projektmanagement GmbH und PANDION Engineering GmbH gestellt.
    • Mit der Eigenverwaltung sollen der Geschäftsbetrieb fortgeführt und die Restrukturierung der PANDION-Gruppe in einem geordneten Verfahren umgesetzt werden.

    Der Kurs von PANDION Unternehmensanleihe 8,00 % bis 08/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,58 % im Minus.


    PANDION Unternehmensanleihe 8,00 % bis 08/28

    -61,48 %
    -81,88 %
    -82,32 %
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    -92,29 %
    -88,85 %
    -93,02 %
    -91,97 %
    ISIN:DE000A289YC5WKN:A289YC
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