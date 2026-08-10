Regierungstruppen greifen Huthi-Ziele im Jemen an

SANAA (dpa-AFX) - Im jüngst wieder aufgeflammten Konflikt im Jemen dauern die Auseinandersetzungen an: Truppen der international anerkannten Regierung haben am Morgen Stellungen der Huthi-Miliz im Westen des Landes angegriffen, wie es aus Sicherheitskreisen vor Ort hieß. Ziele seien unter anderem Raketenabschussrampen gewesen. Berichte über Opfer oder Schäden gab es zunächst nicht.

Im Jemen kämpft die international anerkannte Regierung gemeinsam mit Saudi-Arabien seit Jahren gegen die Huthi-Miliz. Diese hatte den Jemen, ein armes Land auf der Arabischen Halbinsel, 2014 förmlich überrannt und in einen Bürgerkrieg gestürzt. 2022 trat in dem Konflikt eine inoffizielle Waffenruhe in Kraft, kleinere Gefechte gab es allerdings weiterhin. Im Zuge des Iran-Kriegs ist dieser Konflikt aufs Neue eskaliert.