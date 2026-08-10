🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber
    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Monster, Amazon, Nvidia – wie wir agieren

    Ihr müsst mehr über euren Börsenbrief sprechen. Dies hören wir als erste Replik von Neuabonnenten unseres Börsenbriefs bei Saurenz Finance sehr häufig.

    Als zweite Antwort hören wir: „Ihr wart doch schon Finfluencer, als es den Begriff noch gar nicht gab.“ Da müssen wir in der Regel etwas schmunzeln, doch es stimmt. Daniel Saurenz als Gründer handelt aktiv an der Börse seit 1997 und damit seit beinahe 30 Jahren. Er führte Portfolios beginnend beim Anlegermagazin Börse Online, der Financial Times Deutschland sowie Capital im Jahr 2008 bis zum heutigen Tag bei Saurenz Finance. Seine eigene Firma, Saurenz & Partner mit der Marke Feingold Research, gründete er im Jahr 2012 und wird seither im Kernteam von Nikolas Saurenz unterstützt, der seit mittlerweile 18 Jahren aktiv an der Börse handelt. Hinzu kommt Franz-Georg Wenner, der ebenfalls auf beinahe 30 Jahre aktive Börsenerfahrung zurückblickt.

    Der Börsenbrief von Saurenz Finance kombiniert als einziger in Deutschland seit vielen Jahren die Ansätze von Behavioral Finance, aktivem Portfoliomanagement und Hebel-Trading, verbunden mit technischer Analyse und klassischem News-Trading. Worauf wir aber besonders stolz sind, ist die Tatsache, dass wir in 20 Jahren aktivem Portfoliomanagement und aktivem Trading noch nie ein Portfolio gegen die Wand gefahren haben. Im Gegenteil: Unsere Abonnenten kamen bestens durch die Euro-Krise, den Corona-Crash und die zahlreichen Rücksetzer am US-Technologiemarkt, einschließlich der jüngsten Chipkrise.

    Unsere Portfolios zeigen sich im Sommer 2026 auf Rekordhoch. In unserem Börsenbrief wird jeder Trade exakt dokumentiert und ist jederzeit nachvollziehbar. Bei uns gibt es keine Beobachtungslisten, sondern echte Depots mit konkreten Trades, Einstiegen, Ausstiegen sowie dokumentierten Gewinnen und Verlusten. Diese Trades sind nicht nur für jeden nachvollziehbar, sondern werden unseren Abonnenten auch regelmäßig als Historie zur Verfügung gestellt.

    Wir positionieren uns neu. Testen Sie unseren Börsendienst und profitieren Sie von unserer Strategie. 

    Zum Börsendienst – Investing
    Unser kompaktes Angebot für Einsteiger – Markenstärke

    Lernen Sie uns kennen:

    Daniel bei NTV

    Nicolas bei NTV

    So kann jeder sehen, was wir liefern und was wir bieten. Ergänzt wird dies durch einen Fokus auf die Aktien sowie die Basiswerte und Underlyings, die bei euch und Ihnen im Fokus stehen. Die Top-Titel, die bei Trade Republic am Börsenplatz Gettex, beim Smartbroker oder bei der Consorsbank gehandelt werden. Sandisk oder Silber können genauso spannend sein wie Nvidia, Apple oder Rheinmetall. Wir sind da, wo die Volatilität, sprich die Marktbewegung, ist. Wer Lust hat, uns zu testen oder auf den Prüfstand zu stellen, schaut sich unsere Referenzen an und kann uns natürlich auch bei unseren zahlreichen medialen Auftritten in der ARD, bei n-tv, t-online, Capital, DER AKTIONÄR TV und vielen weiteren Kanälen finden. Wir freuen uns auf alle neuen Abonnenten. Und ganz wichtig zum Schluss: Niemand muss bei uns ein Langfristabo abschließen. Wir überzeugen durch Qualität und eine extrem hohe Verweildauer unserer Abonnenten. Aus diesem Grund müssen wir niemanden über Monate oder Jahre binden, sondern ihr könnt bei uns abonnieren und jeden Monat wieder aussteigen – so, wie ihr es möchtet. Was zum Glück fast niemand tut.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Daniel Saurenz
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Monster, Amazon, Nvidia – wie wir agieren Ihr müsst mehr über euren Börsenbrief sprechen. Dies hören wir als erste Replik von Neuabonnenten unseres Börsenbriefs bei Saurenz Finance sehr häufig. Als zweite Antwort hören wir: „Ihr wart doch schon Finfluencer, als es den Begriff noch gar nicht …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     