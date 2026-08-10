Monster, Amazon, Nvidia – wie wir agieren

Als zweite Antwort hören wir: „Ihr wart doch schon Finfluencer, als es den Begriff noch gar nicht gab.“ Da müssen wir in der Regel etwas schmunzeln, doch es stimmt. Daniel Saurenz als Gründer handelt aktiv an der Börse seit 1997 und damit seit beinahe 30 Jahren. Er führte Portfolios beginnend beim Anlegermagazin Börse Online, der Financial Times Deutschland sowie Capital im Jahr 2008 bis zum heutigen Tag bei Saurenz Finance. Seine eigene Firma, Saurenz & Partner mit der Marke Feingold Research, gründete er im Jahr 2012 und wird seither im Kernteam von Nikolas Saurenz unterstützt, der seit mittlerweile 18 Jahren aktiv an der Börse handelt. Hinzu kommt Franz-Georg Wenner, der ebenfalls auf beinahe 30 Jahre aktive Börsenerfahrung zurückblickt.

Ihr müsst mehr über euren Börsenbrief sprechen. Dies hören wir als erste Replik von Neuabonnenten unseres Börsenbriefs bei Saurenz Finance sehr häufig.

Der Börsenbrief von Saurenz Finance kombiniert als einziger in Deutschland seit vielen Jahren die Ansätze von Behavioral Finance, aktivem Portfoliomanagement und Hebel-Trading, verbunden mit technischer Analyse und klassischem News-Trading. Worauf wir aber besonders stolz sind, ist die Tatsache, dass wir in 20 Jahren aktivem Portfoliomanagement und aktivem Trading noch nie ein Portfolio gegen die Wand gefahren haben. Im Gegenteil: Unsere Abonnenten kamen bestens durch die Euro-Krise, den Corona-Crash und die zahlreichen Rücksetzer am US-Technologiemarkt, einschließlich der jüngsten Chipkrise.

Unsere Portfolios zeigen sich im Sommer 2026 auf Rekordhoch. In unserem Börsenbrief wird jeder Trade exakt dokumentiert und ist jederzeit nachvollziehbar. Bei uns gibt es keine Beobachtungslisten, sondern echte Depots mit konkreten Trades, Einstiegen, Ausstiegen sowie dokumentierten Gewinnen und Verlusten. Diese Trades sind nicht nur für jeden nachvollziehbar, sondern werden unseren Abonnenten auch regelmäßig als Historie zur Verfügung gestellt.

Wir positionieren uns neu. Testen Sie unseren Börsendienst und profitieren Sie von unserer Strategie.

Lernen Sie uns kennen:

Daniel bei NTV

Nicolas bei NTV

So kann jeder sehen, was wir liefern und was wir bieten. Ergänzt wird dies durch einen Fokus auf die Aktien sowie die Basiswerte und Underlyings, die bei euch und Ihnen im Fokus stehen. Die Top-Titel, die bei Trade Republic am Börsenplatz Gettex, beim Smartbroker oder bei der Consorsbank gehandelt werden. Sandisk oder Silber können genauso spannend sein wie Nvidia, Apple oder Rheinmetall. Wir sind da, wo die Volatilität, sprich die Marktbewegung, ist. Wer Lust hat, uns zu testen oder auf den Prüfstand zu stellen, schaut sich unsere Referenzen an und kann uns natürlich auch bei unseren zahlreichen medialen Auftritten in der ARD, bei n-tv, t-online, Capital, DER AKTIONÄR TV und vielen weiteren Kanälen finden. Wir freuen uns auf alle neuen Abonnenten. Und ganz wichtig zum Schluss: Niemand muss bei uns ein Langfristabo abschließen. Wir überzeugen durch Qualität und eine extrem hohe Verweildauer unserer Abonnenten. Aus diesem Grund müssen wir niemanden über Monate oder Jahre binden, sondern ihr könnt bei uns abonnieren und jeden Monat wieder aussteigen – so, wie ihr es möchtet. Was zum Glück fast niemand tut.