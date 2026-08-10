Barbie-Hersteller widmet Whitney Houston neue Puppe

EL SEGUNDO (dpa-AFX) - 14 Jahre nach dem Tod von Pop-Ikone Whitney Houston gibt es die Sängerin nun als Barbie. Mit der neuen Spielzeugfigur werde das "außergewöhnliche Vermächtnis einer der einflussreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte" gewürdigt, teilte der Spielzeugriese Mattel am Montag mit. Die neue Barbie hat lange Locken, trägt ein lilafarbenes Kleid und bunte Perlenohrringe. Mit im Paket ist nach Angaben von Mattel ein Mikrofon mit, "sodass sie bereit für ihren nächsten großen Auftritt ist".

Bei der Entwicklung der Puppe habe das Unternehmen unter anderem mit Pat Houston, Whitneys Schwägerin, zusammengearbeitet. "Heute feiern wir weit mehr als die Veröffentlichung einer Puppe - wir feiern das bleibende Vermächtnis einer Ikone", wurde Pat Houston in der Pressemitteilung zitiert. "Möge diese Puppe jedes Kind und jede Sammlerin und jeden Sammler daran erinnern, dass Träume keine Grenzen kennen, Exzellenz bleibende Spuren hinterlässt und wahre Größe niemals aus der Mode kommt."

Whitney Houston war im Februar 2012 in einem Hotel in Beverly Hills in der Badewanne ertrunken, nachdem sie Kokain und Beruhigungsmittel konsumiert hatte. Die Sängerin, die durch Hits wie "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)" oder "One Moment In Time" berühmt war, wurde 48 Jahre alt./alz/DP/jha



