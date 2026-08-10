DZ BANK stuft Daimler Truck auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum zweiten Quartal beim fairen Aktienwert von 52 Euro auf "Kaufen" belassen. Das Ergebnis des Lkw-Herstellers habe sich etwas schwächer entwickelt als erwartet, schrieb Holger Schmidt am Montag. Das werde aber von hohen Barmitteln aus dem operativen Geschäft (Free Cashflow) kompensiert. Die angehobene Prognose reflektiere die Wertschöpfung in den USA und eine bessere Marktentwicklung in Nordamerika./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 11:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 47,03EUR auf Tradegate (10. August 2026, 12:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Holger Schmidt

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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