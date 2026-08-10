Außenamtssprecher
Iraner sind professionelle Schachspieler
- Baghai kontert Trumps Schachvergleich souverän
- Trump sieht Iran-Diplomatie als Schachpartie
- Iraner sehen sich als professionelle Schachspieler
TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Irans Außenamtssprecher Ismail Baghai hat selbstbewusst einen Schach-Vergleich von Donald Trump gekontert. Der US-Präsident hatte am Sonntag im Gespräch mit dem Nachrichtenportal "Axios" Zuversicht geäußert und zum Hin und Her der diplomatischen Bemühungen mit dem Iran gesagt: "Es wird sich regeln. Es regelt sich immer. Es ist wie eine Schachpartie."
Baghai griff Trumps Vorlage auf und sagte laut iranischen Medien während einer Pressekonferenz in Teheran: Ob nun eher unauffällig oder im Rampenlicht - die Iraner hätten bewiesen, dass sie professionelle Schachspieler seien.
Hintergrund der Äußerungen waren weitreichende Forderungen des Nationalen Sicherheitsrats des Irans an die US-Regierung, bevor die Straße von Hormus wiedereröffnet wird./da/DP/jha
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Es wird da schnell kein Friedensabkommen geben, weil die Mullahs und die Revolutionsgarden, den einst so mächtigen Hegemon am Boden sehen wollen, schon rein aus Genugtuung für die erlittene Schmach und die Repressalien. Zusätzlich handelt es sich beim Gegner aus Sicht der Fundamentalisten um Ungläubige.
- Wenn die eingefrohrenen Vermögen freigegeben werden (zeitgleich)
- Der Iran die Strasse von Hormus kontrollieren und Wegezoll verlangen darf
- Langfristig eine Atombombe gebaut werden kann
- Israel sich aus dem Libanon zurückzieht und die Hamas in Ruhe lässt
- die Huthis in Ruhe gelassen werden (Saudiarabien)
- Sich die Amis weitestgehend aus dem persischen Golf einschliesslich Basen zurückziehen
Sieg auf der ganzen Linie für den Iran, die Megaloserkarte für die Amis und das kann selbst Donaldo mit noch so imposanten Fakenews schön reden.
Jetzt mal ganz unabhängig von irgendwelchen Youtube-Quellen.