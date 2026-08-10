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    Wiederkehrende Erlöse stützen Wachstum und Cashflow bei De.mem

    Der Wasseraufbereitungsspezialist De.mem hat im ersten Halbjahr 2026 so hohe Zahlungseingänge wie nie zuvor erzielt und zugleich einen positiven operativen Cashflow erwirtschaftet. Wachstumsimpulse kommen aus dem Industriegeschäft und zunehmend aus der häuslichen Wasserfiltration.

     

    De.mem hat seinen Wachstumskurs im zweiten Quartal 2026 fortgesetzt und dabei eine bemerkenswerte Serie verlängert: Seit mittlerweile 29 Quartalen liegen die Zahlungseingänge jeweils über dem entsprechenden Vorjahreswert. Neben dem Umsatzwachstum gewinnt vor allem die Entwicklung des operativen Cashflows an Bedeutung. Denn das australische Wassertechnologie-Unternehmen zeigt damit, dass sich die Expansion zunehmend auch in einer verbesserten Finanzlage niederschlägt. „Mit 29 aufeinanderfolgenden Quartalen steigender Zahlungseingänge zeigt De.mem, dass unser Geschäftsmodell über einen längeren Zeitraum hinweg kontinuierliches Wachstum ermöglicht“, so Firmenchef Andreas Kröll.

     

    Für Anbieter von Wasseraufbereitungstechnologien wie De.mem bietet der Markt grundsätzlich langfristige Wachstumsperspektiven. Steigende Anforderungen an die Wasserqualität, zunehmende Wasserknappheit und strengere Vorgaben für die Behandlung industrieller Abwässer erhöhen in vielen Regionen den Investitionsbedarf. De.mem konzentriert sich dabei auf dezentrale Lösungen für Industrie- und Privatkunden. Aus Investorensicht ist vor allem der hohe Anteil wiederkehrender Erlöse aus Serviceverträgen, Spezialchemikalien, Membranen und Verbrauchsmaterialien relevant, da diese die Abhängigkeit von einzelnen Großprojekten verringern und die Planbarkeit des Geschäfts verbessern können.

     

    Dass sich diese Ausrichtung zunehmend in der Geschäftsentwicklung niederschlägt, zeigen die Zahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2026. Im Juni-Quartal 2026 verbuchte De.mem Zahlungseingänge von rund 9,6 Mio. AUD. Das waren 24 Prozent mehr als im Vorjahresquartal und zugleich die zweithöchsten vierteljährlichen Zahlungseingänge der Unternehmensgeschichte. Im gesamten ersten Halbjahr summierten sich die Zahlungseingänge auf den Rekordwert von rund 20 Mio. AUD – ein Anstieg von etwa 28 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

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