Hewlett Packard Enterprise Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 10.08.2026

Die Hewlett Packard Enterprise Aktie konnte bisher um +5,22 % auf 48,35€ zulegen. Das sind +2,40 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ist ein führender Anbieter von IT-Infrastruktur, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt. Mit Produkten wie Servern, Speicherlösungen und Cloud-Diensten bedient HPE weltweit Kunden. Wichtige Konkurrenten sind IBM, Dell und Cisco. HPEs Alleinstellungsmerkmale sind seine Hybrid-IT-Lösungen und das Engagement im Edge-Computing.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Hewlett Packard Enterprise über einen Zuwachs von +74,53 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +15,94 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,57 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Hewlett Packard Enterprise eine positive Entwicklung von +124,60 % erlebt.

Während Hewlett Packard Enterprise heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,06 %. Damit gehört Hewlett Packard Enterprise heute zu den auffälligeren Werten.

Hewlett Packard Enterprise Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,94 % 1 Monat +13,57 % 3 Monate +74,53 % 1 Jahr +158,64 %

Informationen zur Hewlett Packard Enterprise Aktie

Stand: 10.08.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Hewlett Packard Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 64,71 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, IBM und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,69 %. IBM notiert im Minus, mit -0,51 %. Oracle notiert im Plus, mit +1,07 %. NetApp legt um +0,76 % zu Dell Technologies Registered (C) notiert im Plus, mit +1,36 %.

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Ob die Hewlett Packard Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hewlett Packard Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.