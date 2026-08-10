Viele Verletzte nach russischem Angriff auf Saporischschja
Für Sie zusammengefasst
- Luftangriff auf Saporischschja verletzt 13 Menschen
- Wohnhäuser beschädigt und Autos in Brand gesetzt
- Saporischschja liegt nur 20 Kilometer von der Front
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
SAPORISCHSCHJA (dpa-AFX) - Bei einem russischen Luftangriff auf die südostukrainische Großstadt Saporischschja sind mindestens 13 Menschen verletzt worden. Militärgouverneur Iwan Fedorow informierte auf Telegram über beschädigte Wohnhäuser und in Brand gesetzte Autos. Es sei mindestens eine Gleitbombe auf die Industriestadt abgeworfen worden. Für die Großstadt gilt aufgrund ständiger Angriffe fast ununterbrochen Luftalarm. Die Frontlinie ist nur etwas mehr als 20 Kilometer von Saporischschja entfernt.
Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen die russische Invasion./ast/DP/stk
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen