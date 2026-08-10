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    In einem Jahr versechzehnfacht

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    400 Millionen US-Dollar aus Washington: Diese Seltene-Erden-Aktie explodiert

    Die Aktie von Sunrise Energy Metals hat nach dem US-Deal 16 Prozent zugelegt. Washington will mit dem Scandium-Projekt Chinas Dominanz bei kritischen Rohstoffen brechen.

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Kredit lässt Sunrise-Aktie deutlich steigen
    • Scandium soll Chinas Rohstoffdominanz brechen
    • Mine und Raffinerie sollen 2028 produzieren
    • Report: Achtung, Korrektur!
    In einem Jahr versechzehnfacht - 400 Millionen US-Dollar aus Washington: Diese Seltene-Erden-Aktie explodiert
    Foto: Ren Junchuan/Xinhua via ZUMA Wire/dpa

    Sunrise Energy Metals ist nach einem Milliardenprojekt mit den USA um bis zu 29 Prozent nach oben geschossen. Der australische Scandium-Entwickler hat vom US-Kriegsministerium eine bedingte langfristige Kreditzusage über bis zu 400 Millionen US-Dollar erhalten. Finanziert werden sollen die geplante Scandium-Mine und Raffinerie im australischen Syerston sowie zusätzliche Verarbeitungskapazitäten in den USA. Nach dem Kurssprung gab die Aktie einen Teil der Gewinne wieder ab und schloss den Handel schließlich rund 16 Prozent im Plus.

    Der Deal ist Teil des US-Versuchs, die Abhängigkeit von China bei strategisch wichtigen Rohstoffen zu verringern. China kontrolliert fast 70 Prozent der weltweiten Förderung Seltener Erden und rund 90 Prozent ihrer Verarbeitung. Scandium spielt dabei eine besondere Rolle: Das Metall verstärkt Aluminium, ist hitze- und korrosionsbeständig und wird unter anderem in Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie moderner Infrastruktur eingesetzt.

    Das Syerston-Projekt beherbergt nach Unternehmensangaben eine der größten und hochgradigsten wirtschaftlich abbaubaren Scandium-Lagerstätten weltweit. Sunrise plant zunächst eine Produktion von 60 Tonnen pro Jahr, die später verdreifacht werden könnte. Die erste Produktion ist für die zweite Jahreshälfte 2028 vorgesehen. Im Gegenzug für die Finanzierung erhält das US-Kriegsministerium ein Erstrecht auf ein Angebot für die Scandium-Produktion des Unternehmens.

    Zusammen mit privatem Kapital könnte das Gesamtprojekt ein Volumen von nahezu einer Milliarde US-Dollar erreichen. David A. Lorch, Direktor des Office of Strategic Capital, erklärte: "Die geplante Transaktion mit Sunrise markiert einen bedeutenden Schritt beim Aufbau widerstandsfähiger Lieferketten für ein zunehmend kritisches Mineral."

    Hinter Sunrise steht der Bergbau-Milliardär Robert Friedland. Er bezeichnete die Finanzierung als "Meilenstein" und erklärte: "Die Welt ist in eine Ära eingetreten, in der der Zugang zu kritischen Mineralien die industrielle Stärke, die technologische Führungsrolle und die nationale Sicherheit bestimmen wird."

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    An der Börse ist die Hoffnung längst angekommen: Die Sunrise-Aktie hat sich innerhalb eines Jahres bereits etwa versechzehnfacht. Mit der US-Finanzierung bekommt diese Rallye nun einen konkreten politischen und finanziellen Unterbau. Gleichzeitig bleibt das Risiko hoch: Die Mine produziert noch nicht, der Produktionsstart liegt erst 2028 und die Kreditzusage ist an Bedingungen geknüpft. Genau deshalb dürfte jeder weitere Schritt Richtung Baubeginn und Abnahmevertrag für die Aktie entscheidend werden.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Sunrise Energy Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,41 % und einem Kurs von 11,05EUR auf Tradegate (10. August 2026, 14:12 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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