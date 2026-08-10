Logistikverband BGL
Lockerung des Lkw-Fahrverbots bringt keine Kapazität
- Lockerung des Fahrverbots schafft keine Kapazitäten
- Transporte werden flexibler, doch Fahrer fehlen
- Lenk- und Ruhezeiten bleiben vollständig verbindlich
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lockerung des Lkw-Fahrverbots an Sonn- und Feiertagen schafft nach Einschätzung des Logistikverbands BGL keine zusätzlichen Transport-Kapazitäten zur Entlastung der Wasserstraßen. Besonders wichtige Transporte könnten zeitlich flexibler geplant werden, erklärt BGL-Präsident Dirk Engelhardt. "Sie schafft jedoch keine zusätzlichen Fahrerkapazitäten. Auch bei einer Aufhebung des Fahrverbots müssen die gesetzlichen Lenk-, Pausen- und Ruhezeiten vollständig eingehalten werden."
Die Lenkzeit der vorhandenen Kräfte könne lediglich anders über die Woche verteilt werden, schildert der Chef des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung. Die erforderlichen Ruhezeiten müssten dann entsprechend zu anderen Zeiten genommen werden. Bereits seit Jahren fehlten mehr als 100.000 Fahrer in Deutschland. Die Lockerungen könnten das grundsätzliche Kapazitätsproblem im Straßengüterverkehr daher nicht lösen./ceb/DP/jha
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Es wird da schnell kein Friedensabkommen geben, weil die Mullahs und die Revolutionsgarden, den einst so mächtigen Hegemon am Boden sehen wollen, schon rein aus Genugtuung für die erlittene Schmach und die Repressalien. Zusätzlich handelt es sich beim Gegner aus Sicht der Fundamentalisten um Ungläubige.
- Wenn die eingefrohrenen Vermögen freigegeben werden (zeitgleich)
- Der Iran die Strasse von Hormus kontrollieren und Wegezoll verlangen darf
- Langfristig eine Atombombe gebaut werden kann
- Israel sich aus dem Libanon zurückzieht und die Hamas in Ruhe lässt
- die Huthis in Ruhe gelassen werden (Saudiarabien)
- Sich die Amis weitestgehend aus dem persischen Golf einschliesslich Basen zurückziehen
Sieg auf der ganzen Linie für den Iran, die Megaloserkarte für die Amis und das kann selbst Donaldo mit noch so imposanten Fakenews schön reden.
Jetzt mal ganz unabhängig von irgendwelchen Youtube-Quellen.