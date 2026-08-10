Evotec Aktie klettert deutlich - 10.08.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Evotec. Sie steigt um +4,22 % auf 3,6520€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,10 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Evotec Aktie. Nach einem Plus von +1,10 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 3,6520€, mit einem Plus von +4,22 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Evotec in den letzten drei Monaten Verluste von -32,02 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um +5,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,13 %. Im Jahr 2026 gab es für Evotec bisher ein Minus von -36,01 %.

Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,72 % 1 Monat -30,13 % 3 Monate -32,02 % 1 Jahr -48,70 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 10.08.2026, 13:29 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Evotecs Kurs nahe dem 52-Wochen-Tief, gesenkte Analystenziele und die schwache fundamentale Lage. Diskutiert werden rückläufige beziehungsweise stagnierende Umsätze, hohe Kosten, anhaltende Verluste, der begrenzte Cashbestand und eine mögliche Kapitalerhöhung. Vor den nächsten Zahlen spekulieren einige zudem über eine Übernahme durch größere Investoren, während andere das Geschäftsmodell und die Erholungschancen bezweifeln.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 643,15 Mio. € wert.

Die Evotec-Aktie kam seit dem Kursabsturz Anfang Juli nicht mehr auf die Beine und bewegt sich innerhalb einer Range von 3,45 bis 3,55 €. Am Montag notiert sie aktuell bei 3,53 €. Momentan leidet sie noch immer unter dem Vertrauensverlust. Hier stellt sich die Frage: Was muss passieren, damit das Vertrauen wieder zurückkehrt? Vertrauen der […] The post Evotec-Aktie: Das ist ein wichtiger Baustein für die Kurserholung first appeared on sharedeals.de.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Lonza Group und Co.

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,51 %.

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Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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