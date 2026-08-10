Plug Power Aktie legt weiter zu - 10.08.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Plug Power Aktie. Mit einer Performance von +5,06 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,44 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Plug Power Aktie. Nach einem Plus von +5,44 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1,9850€, mit einem Plus von +5,06 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Plug Power entwickelt Wasserstoff-Brennstoffzellen und Infrastruktur (Elektrolyseure, Betankung, grüner H2) für Industrie, Logistik und Energie. Ziel ist ein integriertes H2-Ökosystem. Marktstellung: Pionier im US-Brennstoffzellenmarkt, aber defizitär und kapitalintensiv. Wichtige Wettbewerber: Ballard, Bloom Energy, Nel, ITM. USP: vertikale Integration von Produktion, Speicherung und Anwendung aus einer Hand.

Obwohl sich die Plug Power Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -24,53 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,39 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,25 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Plug Power um +18,09 % gewonnen.

Plug Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,39 % 1 Monat -3,25 % 3 Monate -24,53 % 1 Jahr +47,59 %

Informationen zur Plug Power Aktie

Stand: 10.08.2026, 13:29 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Plug Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,77 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ITM Power, NEL ASA und Co.

ITM Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,47 %. NEL ASA notiert im Minus, mit -1,10 %. Ballard Power Systems notiert im Plus, mit +0,53 %.

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Ob die Plug Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Plug Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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