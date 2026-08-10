Super Micro Computer Aktie weiter im Aufwärtstrend - 10.08.2026

Die Super Micro Computer Aktie notiert aktuell bei 28,10€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,46 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,20 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,49 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Super Micro Computer Aktie. Nach einem Plus von +5,49 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 28,10€, mit einem Plus von +4,46 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Super Micro Computer Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -10,57 % verkraften.

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Allein seit letzter Woche ist die Super Micro Computer Aktie damit um +10,04 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,31 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Super Micro Computer einen Anstieg von +7,87 %.

Super Micro Computer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,04 % 1 Monat +10,31 % 3 Monate -10,57 % 1 Jahr -28,83 %

Informationen zur Super Micro Computer Aktie

Stand: 10.08.2026, 13:29 Uhr

Es gibt 647 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,07 Mrd. € wert.

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Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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