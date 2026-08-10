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    Besonders beachtet!

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    Lumentum Holdings Aktie weiter im Aufwärtstrend - 10.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Lumentum Holdings Aktie bisher um +4,39 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lumentum Holdings Aktie.

    Besonders beachtet! - Lumentum Holdings Aktie weiter im Aufwärtstrend - 10.08.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Lumentum Holdings ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die in Kommunikation, Industrie und Konsumgütern eingesetzt werden. Hauptprodukte sind optische Transceiver und Laserdioden. Wichtige Konkurrenten sind Finisar und II-VI. Das Unternehmen punktet mit innovativer 3D-Sensortechnologie.

    Lumentum Holdings aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.08.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Lumentum Holdings. Mit einer Performance von +4,39 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,90 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lumentum Holdings Aktie. Nach einem Plus von +5,90 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 804,00, mit einem Plus von +4,39 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Obwohl sich die Lumentum Holdings Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -1,88 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Lumentum Holdings Aktie damit um +26,81 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,00 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Lumentum Holdings +150,00 % gewonnen.

    Lumentum Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +26,81 %
    1 Monat +17,00 %
    3 Monate -1,88 %
    1 Jahr +685,86 %
    Stand: 10.08.2026, 13:30 Uhr

    Informationen zur Lumentum Holdings Aktie

    Es gibt 78 Mio. Lumentum Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,99 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, Broadcom und Co.

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,07 %. Broadcom notiert im Plus, mit +0,78 %.

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    Ob die Lumentum Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lumentum Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lumentum Holdings

    -5,89 %
    +27,43 %
    +17,56 %
    -1,88 %
    +685,86 %
    +1.642,49 %
    +1.058,25 %
    +2.625,95 %
    +3.601,93 %
    ISIN:US55024U1097WKN:A14WK0
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