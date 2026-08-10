Barrick Mining Corporation Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 10.08.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Barrick Mining Corporation in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,87 % bestehen.

Die Barrick Mining Corporation Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,97 % auf 36,25€. Damit verliert die Aktie -1,50 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,01 %, geht es heute bei der Barrick Mining Corporation Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Barrick Mining Corporation Aktie damit um +20,53 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,78 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Barrick Mining Corporation um -1,44 % verloren.

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Barrick Mining Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,53 % 1 Monat +19,78 % 3 Monate +2,87 % 1 Jahr +86,90 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Barrick Mining Corporation Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 10.08.2026, 13:30 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Barricks Kursreaktion auf die Q2-Zahlen: Trotz höherer Goldproduktion und solider Cashflows verfehlte der Gewinn je Aktie die Erwartungen, worauf die Aktie zunächst nachgab. Diskutiert werden die Bewertung bei hohen Goldpreisen, Produktions- und AISC-Ziele, Aktienrückkäufe sowie die Dividende. Nach dem Rückgang hoffen einige auf eine Erholung, während frühere Kurssprünge und anschließende Abverkäufe zur Vorsicht mahnen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Barrick Mining Corporation eingestellt.

Informationen zur Barrick Mining Corporation Aktie

Es gibt 2 Mrd. Barrick Mining Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,00 Mrd. € wert.

Gewinn und Produktion steigen, Barrick kauft massiv eigene Aktien zurück. Trotzdem fällt die Aktie vorbörslich deutlich. Die Zahlen haben einen Haken.

Amended JV Agreement Includes Contribution of Excluded Properties and Concludes All Outstanding Disputes Between Parties Newmont Has Provided Its Consent to Barrick’s Proposed North American IPO Agreement Positions Both Companies to Maximize Value …

Agreement with Newmont resolves all disputes; Newmont’s consent to Barrick’s American IPO provides substantial flexibility and value Barrick achieves third straight quarter of strong operational and financial results Barrick reached an agreement …

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Ob die Barrick Mining Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Barrick Mining Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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