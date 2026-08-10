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    Terra Clean Energy Corp. übernimmt und digitalisiert eine umfangreiche historische Datenbank für das Uranbergbauprojekt Marysvale im US-Bundesstaat Utah

    Terra Clean Energy Corp. übernimmt und digitalisiert eine umfangreiche historische Datenbank für das Uranbergbauprojekt Marysvale im US-Bundesstaat Utah
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, B.C. / 10. August 2026 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. („Terra“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) freut sich bekannt zu geben, dass die Übernahme, Auswertung und Digitalisierung einer bedeutenden historischen Explorations-Datenbank für das zu 100 % unternehmenseigene Uranbergbauprojekt Marysvale nun abgeschlossen wurde. Das Projektgelände befindet sich im Uranbergbaudistrikt Marysvale im US-Bundesstaat Utah und umfasst die ehemaligen Uranbergbaubetriebe Prospector und Freedom, auf die in der Vergangenheit ein wesentlicher Teil der Gesamturanproduktion des Distrikts – 1,33 Mio. Pfund U3O8 mit einem berichteten Durchschnittsgehalt von 0,22 %* (Terra Clean Energy Corp.) – entfiel.

     

    Die neu erworbene historische Datenbank umfasst Bohrprotokolle über mehrere Tausend Fuß Bohrstrecke, geologische Untertagekartierungen, Produktionsaufzeichnungen, Analysezertifikate, geochemische Daten, Abbaupläne, Sohlenkarten, Profile und technische Berichte früherer Betreiber, darunter auch Arbeiten der Firma Anaconda und anderer historischer Bergbauunternehmen, die in der Region tätig waren.

     

    Das Unternehmen hat diese Datensätze digitalisiert und mit Hilfe moderner Explorationssoftware in ein umfassendes dreidimensionales Geomodell eingebunden. Die daraus resultierende Datenbank bietet Terra nun deutlich bessere Einblicke in die tektonischen Strukturen, Mineralisierungszonen und möglichen Ausläufer der Uranmineralisierung, sowohl entlang des Streichens als auch in der Tiefe unterhalb der historischen Abbaustätten.

     

    „Die Übernahme und Digitalisierung dieses umfangreichen historischen Datensatzes ist ein wichtiger Meilenstein für den weiteren Ausbau des Uranbergbauprojekts Marysvale“, so Greg Cameron, Chief Executive Officer des Unternehmens. „Das Datenmaterial umfasst detaillierte Bohrprotokolle, Untertagekartierungen, geologische Auswertungen und geochemische Analyseergebnisse, deren Reproduktion heute extrem kostspielig und zeitaufwändig wäre. Durch die Einbindung dieser Daten in ein modernes 3D-Modell verfügen wir nun über ein wesentlich solideres technisches Fundament für die gezielte Suche nach Ausläufern bekannter Mineralisierungszonen und die Planung unseres bevorstehenden Bohrprogramms.“

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