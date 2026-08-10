SwitchBot stellt den kata KI-Assistenten vor - den Smart-Home-Experten direkt in der SwitchBot App

TOKIO, 10. August 2026 /PRNewswire/ -- SwitchBot, ein führender Anbieter KI-gestützter Robotiksysteme für das Zuhause, hat heute die Einführung des SwitchBot kata KI-Assistenten bekannt gegeben. Der LLM-gestützte Smart-Home-Assistent ist direkt in die SwitchBot App integriert. Als Smart-Home-Experte für das SwitchBot-Ökosystem unterstützt kata Nutzer dabei, Geräte zu steuern, Automationen zu erstellen, Produkte einzurichten und Probleme zu beheben – einfach, indem sie eingeben oder aussprechen, was sie benötigen. Anstatt zwischen Geräteseiten zu wechseln, Handbücher zu durchsuchen oder sich mit Automationslogik vertraut zu machen, können Nutzer die SwitchBot App öffnen und kata einfach sagen, was sie tun möchten.

Überlassen Sie kata Ihr Smart Home

Von der Ersteinrichtung über die tägliche Steuerung bis hin zur Fehlerbehebung begleitet kata Nutzer während des gesamten Smart-Home-Lebenszyklus. Ob sie ein neues SwitchBot-Produkt installieren, mehrere Geräte anpassen oder herausfinden möchten, warum ein Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert: kata bietet direkt in der SwitchBot App Unterstützung im Dialog.

Da kata mit dem SwitchBot-Ökosystem verbunden ist, kann der Assistent Gerätenamen, Gerätestatus und Nutzeranweisungen verstehen, Antworten generieren und kompatible Smart-Home-Aktionen ausführen. Dadurch wird Smart-Home-Automatisierung zugänglicher für Nutzer, die Komfort wünschen, ohne sich durch jedes Menü und sämtliche Auslöser oder Einstellungen arbeiten zu müssen.

Sagen Sie kata einfach, was Sie tun möchten

Mit kata wird die tägliche Steuerung so einfach wie das Aussprechen eines Wunsches. Nutzer können mehrere kompatible Geräte mit einem einzigen Befehl steuern, beispielsweise das Licht ausschalten, die Vorhänge schließen und gleichzeitig die Klimaanlage anpassen.

kata kann außerdem dabei helfen, mithilfe natürlicher Sprache Automationen zu erstellen. Anstatt Auslöser, Zeitpläne und Aktionen manuell auszuwählen, können Nutzer eine Routine beschreiben – etwa, dass sich die Schlafzimmervorhänge werktags morgens öffnen sollen. kata hilft anschließend dabei, diese Anfrage in eine Automation umzusetzen.

Auch bei natürlicher formulierten Anfragen ist kata darauf ausgelegt, die Absicht zu verstehen und nicht nur feste Befehle. Wenn ein Nutzer sagt, dass der Raum dunkel oder zu warm ist, kann kata das Anliegen interpretieren und passende Aktionen vorschlagen. Ist eine Anfrage unvollständig oder unklar, kann kata Rückfragen stellen und fehlende Details bestätigen lassen, bevor eine Aktion ausgeführt wird.