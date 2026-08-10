TeamViewer Aktie legt zu - 10.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von TeamViewer. Mit einer Performance von +2,07 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,27 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TeamViewer Aktie. Nach einem Plus von +2,27 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 6,6550€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die TeamViewer Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +19,78 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,08 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,55 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +9,50 % gewonnen.

TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,08 % 1 Monat +24,55 % 3 Monate +19,78 % 1 Jahr -28,66 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 10.08.2026, 13:54 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den erwarteten Umsatz-Turnaround von TeamViewer im dritten Quartal 2026. Der anhaltende Verlust von SMB-Kunden belastet den Umsatz, während TeamViewer One stark wachsen muss, um dies auszugleichen und die Jahresprognose zu erreichen. Uneinigkeit besteht darüber, ob ein verfehltes Umsatzwachstum bereits eine Gewinnwarnung auslöst, da Margen- und Gewinnentwicklung robust sind. Bei einem bereinigten KGV von etwa 6–6,5 gilt die Aktie als günstig; zugleich wird die Marktposition im KI-Umfeld kritisch bewertet. Ein MDAX-Wiederaufstieg könnte den Kurs stützen, gilt aber kurzfristig als unwahrscheinlich.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 164 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,09 Mrd. € wert.

Die TeamViewer-Aktie (WKN: A2YN90) hatte ausgehend vom im Juli 2020 bei 54,86 EUR markierten Rekordhoch einen langfristigen Abwärtstrend etabliert. Nach dem Verzeichnen eines Allzeittiefs bei 4,09 EUR am 13. April dieses Jahres startete eine schwungvolle mittelfristige Erholung. Der nach einer Abwärtskorrektur am 26. Juni bei 4,58 EUR begonnene zweite Aufwärtsimpuls wird seit einigen Tagen unterhalb des Verlaufshochs bei 6,77 EUR konsolidiert. Ein Ausbruch...

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Microsoft und Co.

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,16 %.

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Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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