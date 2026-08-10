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    Besonders beachtet!

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    TeamViewer Aktie legt zu - 10.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die TeamViewer Aktie bisher um +2,07 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.

    Besonders beachtet! - TeamViewer Aktie legt zu - 10.08.2026
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

    TeamViewer Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.08.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von TeamViewer. Mit einer Performance von +2,07 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,27 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TeamViewer Aktie. Nach einem Plus von +2,27 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 6,6550. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die TeamViewer Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +19,78 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,08 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,55 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +9,50 % gewonnen.

    TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,08 %
    1 Monat +24,55 %
    3 Monate +19,78 %
    1 Jahr -28,66 %
    Stand: 10.08.2026, 13:54 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den erwarteten Umsatz-Turnaround von TeamViewer im dritten Quartal 2026. Der anhaltende Verlust von SMB-Kunden belastet den Umsatz, während TeamViewer One stark wachsen muss, um dies auszugleichen und die Jahresprognose zu erreichen. Uneinigkeit besteht darüber, ob ein verfehltes Umsatzwachstum bereits eine Gewinnwarnung auslöst, da Margen- und Gewinnentwicklung robust sind. Bei einem bereinigten KGV von etwa 6–6,5 gilt die Aktie als günstig; zugleich wird die Marktposition im KI-Umfeld kritisch bewertet. Ein MDAX-Wiederaufstieg könnte den Kurs stützen, gilt aber kurzfristig als unwahrscheinlich.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Zur TeamViewer Diskussion

    Informationen zur TeamViewer Aktie

    Es gibt 164 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,09 Mrd. € wert.

    TeamViewer: Konsolidierung nach Kursschub – Folgt jetzt das nächste Kaufsignal?


    Die TeamViewer-Aktie (WKN: A2YN90) hatte ausgehend vom im Juli 2020 bei 54,86 EUR markierten Rekordhoch einen langfristigen Abwärtstrend etabliert. Nach dem Verzeichnen eines Allzeittiefs bei 4,09 EUR am 13. April dieses Jahres startete eine schwungvolle mittelfristige Erholung. Der nach einer Abwärtskorrektur am 26. Juni bei 4,58 EUR begonnene zweite Aufwärtsimpuls wird seit einigen Tagen unterhalb des Verlaufshochs bei 6,77 EUR konsolidiert. Ein Ausbruch...

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Microsoft und Co.

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,16 %.

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    Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TeamViewer

    +2,99 %
    +10,39 %
    +24,55 %
    +19,78 %
    -28,66 %
    -60,53 %
    -75,38 %
    -77,76 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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