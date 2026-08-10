TUI Aktie leidet unter Verkäufen - 10.08.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die TUI Aktie. Mit einer Performance von -1,58 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,36 %, geht es heute bei der TUI Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von TUI in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +16,39 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TUI Aktie damit um +0,52 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,72 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -14,64 % verloren.

TUI Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,52 % 1 Monat +8,72 % 3 Monate +16,39 % 1 Jahr -1,87 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 10.08.2026, 13:55 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der TUI-Aktie und den möglichen Ausbruch über den Widerstand bei 7,91 Euro. Die anstehenden Quartalszahlen gelten als wichtiger Kurstreiber: Starke Kreuzfahrtergebnisse und hohe Auslastung könnten steigende Kosten im Airline-Geschäft ausgleichen, während Ölpreise und geopolitische Risiken belasten. Hohe Leerverkaufspositionen nähren Hoffnungen auf einen Short Squeeze. Diskutiert werden zudem die Bewertung mit Kurszielen bis 12,50 Euro sowie die Chancen und Margenrisiken der neuen Billigmarke Sundeals.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TUI eingestellt.

Informationen zur TUI Aktie

Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,87 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von easyJet, Booking Holdings und Co.

easyJet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,23 %. Booking Holdings notiert im Minus, mit -0,54 %. Airbnb Registered (A) notiert im Minus, mit -0,65 %.

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Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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