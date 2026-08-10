Vertex Pharmaceuticals Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 10.08.2026

Die Vertex Pharmaceuticals Aktie konnte bisher um +7,47 % auf 461,18€ zulegen. Das sind +32,05 € mehr als am letzten Handelstag. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Vertex Pharmaceuticals ist ein Biotech-Unternehmen mit Fokus auf Therapien für schwere Erkrankungen, v.a. Mukoviszidose (u.a. Trikafta/Kaftrio, Symdeko, Orkambi). Starke Marktführerschaft in CF mit quasi Monopolstellung. Pipeline in Gentherapie, Schmerz, Nierenerkrankungen. Wichtige Wettbewerber: AbbVie, Pfizer, Moderna, CRISPR Therapeutics. USP: tiefe CF-Expertise, hohe Eintrittsbarrieren, starke Bilanz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Vertex Pharmaceuticals einen Gewinn von +18,05 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Vertex Pharmaceuticals Aktie damit um +11,48 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,01 %. Im Jahr 2026 gab es für Vertex Pharmaceuticals bisher ein Plus von +9,97 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,05 % geändert.

Vertex Pharmaceuticals Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,48 % 1 Monat +7,01 % 3 Monate +18,05 % 1 Jahr +36,46 %

Informationen zur Vertex Pharmaceuticals Aktie

Stand: 10.08.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 254 Mio. Vertex Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 116,81 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Vertex Pharmaceuticals

Amgen, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,32 %. Gilead Sciences notiert im Minus, mit -0,36 %. Biogen notiert im Minus, mit -0,36 %. Regeneron Pharmaceuticals verliert -0,59 %

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Ob die Vertex Pharmaceuticals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vertex Pharmaceuticals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.