Börsen Update
Börsen Update Europa - 10.08. - FTSE Athex 20 stark +0,84 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 26.395,94 PKT und steigt um +0,15 %.
Top-Werte: Siemens Energy +3,24 %, Infineon Technologies +3,20 %, Qiagen +2,72 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -1,98 %, Brenntag -1,84 %, Beiersdorf -1,76 %
Der MDAX bewegt sich bei 32.428,18 PKT und steigt um +0,15 %.
Top-Werte: Elmos Semiconductor +3,56 %, AIXTRON +2,99 %, Deutz +2,78 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -2,94 %, AUTO1 Group -2,34 %, freenet -1,82 %
Der TecDAX bewegt sich bei 4.084,10 PKT und steigt um +0,29 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +4,35 %, Evotec +3,97 %, Elmos Semiconductor +3,56 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -2,94 %, CANCOM SE -2,71 %, Deutsche Telekom -1,98 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.554,00 PKT und steigt um +0,28 %.
Top-Werte: Siemens Energy +3,24 %, ASML Holding +3,22 %, Infineon Technologies +3,20 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,37 %, Deutsche Telekom -1,98 %, Bayer -1,35 %
Der ATX steht bei 6.665,61 PKT und verliert bisher -0,09 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +5,13 %, OMV +1,56 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,54 %
Flop-Werte: Oesterreichische Post -2,96 %, voestalpine -1,98 %, Raiffeisen Bank International -1,82 %
Der SMI steht bei 14.616,30 PKT und gewinnt bisher +0,29 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +1,57 %, ABB +1,49 %, Logitech International +1,46 %
Flop-Werte: Swisscom -2,55 %, Zurich Insurance Group -0,86 %, Swiss Life Holding -0,83 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.726,64 PKT und steigt um +0,02 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +1,81 %, TotalEnergies +0,99 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +0,95 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,37 %, Capgemini -2,30 %, Publicis Groupe -1,48 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:58:23) bei 3.307,05 PKT und fällt um -0,29 %.
Top-Werte: ABB +1,49 %, Sandvik +1,12 %, Alfa Laval +0,37 %
Flop-Werte: Swedbank Shs(A) -1,58 %, Tele2 (B) -1,57 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -1,39 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.615,00 PKT und steigt um +0,84 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +0,80 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,70 %, Public Power +0,50 %
Flop-Werte: Piraeus Port Authority -3,22 %, Coca-Cola HBC -2,94 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,79 %
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