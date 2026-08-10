Mehr Lkw auf Autobahnen nach Fahrverbot-Lockerung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die wegen des Rhein-Niedrigwassers befristete Aufhebung des Lkw-Fahrverbots an Sonntagen hat nach Angaben des NRW-Verkehrsministeriums zu mehr Lkw-Verkehr auf den Autobahnen geführt. "Größere zusätzliche Staus blieben aber aus", erklärte Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) in Düsseldorf.

"Die befristete Aufhebung des Lkw-Fahrverbots ist notwendig, um trotz des extremen Niedrigwassers am Rhein die Versorgung der Wirtschaft und wichtige Lieferketten zu sichern", betonte er. Für eine belastbare Bilanz des ersten Lkw-Sonntags sei es aber noch zu früh.