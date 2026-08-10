Trinity One Metals gibt endgültige Optionsvereinbarung hinsichtlich Erwerb von 100-%-Beteiligung an historischer Silbermine Nueva Chañarcillo im Norden von Chile bekannt

Vancouver, British Columbia / 10. August 2026 / IRW-Press / Trinity One Metals Ltd. („Trinity One“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: TOM) (OTC: TOMXF) (FWB: 5D5) freut sich bekannt zu geben, dass Metales de Chile SpA („Metales de Chile“), ein chilenisches Unternehmen, das im Namen von Trinity One gegründet wurde und zurzeit bis zum Abschluss der formellen Abtretung seiner Aktien an das Unternehmen gehalten wird, eine am 3. August 2026 unterzeichnete und am 31. Juli 2026 in Kraft getretene endgültige Kaufoptionsvereinbarung hinsichtlich des Erwerbs einer 100-%-Beteiligung am Konzessionsgebiet Juan Godoy (das „Konzessionsgebiet“) unterzeichnet hat, das sich über der historischen Silbermine Chañarcillo in der Region Atacama im Norden von Chile befindet.

Das Konzessionsgebiet umfasst das historische Entdeckungsgebiet Juan Godoy bei Chañarcillo, einem der bedeutsamsten historischen Silberdistrikte Südamerikas, sowie Abbaukonzessionen in einer äußerst vielversprechenden und durch Infrastruktur unterstützten Bergbauregion.

Trinity One beabsichtigt, unverzüglich mit einem modernen Explorationsprogramm bei Nueva Chañarcillo zu beginnen, wobei im weiteren Verlauf des Jahres 2026 mehrere Explorationskatalysatoren erwartet werden.

Der Abschluss und die Zahlung der anfänglichen Gegenleistung stehen unter dem Vorbehalt des Abschlusses und der Übergabe der für eine Transaktion dieser Art üblichen Due-Diligence-Prüfung und Abschlussdokumentation.

HÖHEPUNKTE

Historisches Entdeckungsgebiet: Das Konzessionsgebiet umfasst das Gebiet in Zusammenhang mit Juan Godoys ursprünglicher Silberentdeckung im Jahr 1832, die einen der bedeutendsten Silberrausche der Geschichte auslöste.

Hochgradiges historisches Umfeld: Sillitoe (2007), der frühere historische Arbeiten zusammenfasste, berichtete von Silbergehalten von etwa 2,0 % bis 2,5 % Silber (20.000 bis 25.000 g/t Silber) innerhalb von Teilen der historischen oxidierten mineralisierten Zone bei Chañarcillo.

Hochgradiger historischer Bohrabschnitt: Historische RC-Bohrungen, die 2002 von Atna Resources Ltd. durchgeführt wurden, ergaben einen Abschnitt von 2,0 m mit einem Gehalt von 2.390 g/t Silber.

Bedeutsamer historischer Silberdistrikt: Öffentliche historische Aufzeichnungen dokumentieren eine Gesamtsilberproduktion von etwa 100 Millionen oz bei der Silbermine Chañarcillo. Der historische Bergbau wurde Berichten zufolge aufgrund der Überflutung tieferer Grubenbaue eingestellt.

Etablierte Abbaukonzessionen: Das Konzessionsgebiet umfasst vollständig konstituierte und eingetragene Abbaukonzessionen, die das Recht gewähren, die Mineralrechte sowohl zu erkunden als auch abzubauen, einschließlich Bohrungen, Minenerschließungen, des Abbaus und der kommerziellen Produktion, vorbehaltlich der geltenden behördlichen, umweltbezogenen und betrieblichen Genehmigungen.

Hervorragende Bergbaujurisdiktion und Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet befindet sich etwa 65 km südlich von Copiapó in der chilenischen Region Atacama und bietet über eine Schotterstraße Zugang, die nur 14 km östlich der Panamericana liegt.

Kommentar des Managements

„Chañarcillo ist einer der großen historischen Silberdistrikte Südamerikas und Nueva Chañarcillo verschafft Trinity One Zugang zum Gebiet im Umfeld von Juan Godoys ursprünglicher Entdeckung aus dem Jahr 1832“, sagte Thomas Wood, CEO von Trinity One Metals.

„Die Kombination aus außergewöhnlichen gemeldeten historischen Silbergehalten, früheren hochgradigen Bohrergebnissen, etablierten Bergbaukonzessionen und äußerst begrenzten modernen systematischen Explorationsarbeiten schafft eine aufregende Möglichkeit für Trinity One. Wir beabsichtigen, rasch voranzuschreiten, beginnend mit geophysikalischen Untersuchungen, Oberflächenprobenahmen und geologischen Modellierungen vor unserem geplanten ersten Diamantbohrprogramm.“

Bevorstehendes Explorationsprogramm

Das Unternehmen hat bereits eine detaillierte drohnengestützte topografische und aerophotogrammetrische Vermessung abgeschlossen, die sich über etwa 1.600 ha erstreckt und ein modernes digitales Geländemodell über das gesamte historische Bergbaugebiet liefert.

Die nächste Phase umfasst Folgendes:

Hochauflösende luftgestützte Magnetfeldvermessungen – Beginn im August: Eine UAV-Magnetfeldvermessung über ein Gebiet von etwa 12 km². Das Programm wurde konzipiert, um die strukturelle Architektur des Distrikts zu kartieren, verdeckte Erweiterungen mineralisierter Strukturen zu identifizieren, hydrothermale Alterationszonen zu definieren und potenzielle verdeckte intrusive Zentren zu untersuchen.

Probenahme von historischem Abraum und Tailings – Beginn im August: Systematische Probenahmen von historischen Abraumhalden, Abraummaterial und Tailings beginnen, um restliche Silbergehalte zu bewerten und zu ermitteln, ob dieses Material weitere metallurgische Studien sowie Studien hinsichtlich der erneuten Verarbeitung rechtfertigt.

Geologische 3D-Modellierung und Bohrzielermittlung: Die Ergebnisse der Magnetfeldvermessung werden in historische Grubenpläne, frühere Bohrungen, die Oberflächengeologie und den neu erstellten topografischen Datensatz integriert, um ein aktualisiertes dreidimensionales geologisches Modell zu erstellen und vorrangige Bohrziele zu klassifizieren.

Erste Diamantbohrungen – angepeilt für das 4. Quartal 2026: Trinity One plant ein erstes Diamantbohrprogramm, das auf oberflächennahe Erweiterungen historisch abgebauter hochgradiger Silberzonen, das Umfeld des historischen Abschnitts von 2,0 m mit 2.390 g/t Silber sowie auf neue Ziele der luftgestützten Magnetfeldvermessung ausgerichtet ist.

Vor allem wurde der hochgradige Silberabschnitt von historischen Bohrungen noch nie systematisch mittels moderner, auf Silber ausgerichteter Bohrungen nachverfolgt. Ein Großteil des historischen Bergbaus folgte zudem einzelnen hochgradigen Strukturen unter Anwendung von Bergbaumethoden des 19. Jahrhunderts, wodurch bedeutsame Bereiche zwischen, unterhalb und entlang des Streichens der alten Grubenbaue durch moderne Exploration weitestgehend unerprobt blieben.

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass dies eine vielversprechende Möglichkeit darstellt, das außergewöhnliche historische Silbervorkommen von Chañarcillo erstmals in einem systematischen Explorationsprogramm mit modernen geophysikalischen Untersuchungen, geologischer Modellierung und Diamantbohrungen zu kombinieren.

Das Unternehmen geht davon aus, dass das bevorstehende Arbeitsprogramm mehrere potenzielle Nachrichtenkatalysatoren hervorbringen wird, einschließlich der Ergebnisse von Oberflächenprobenahmen, des Abschlusses und der Interpretation der Magnetfeldvermessung, der Bekanntgabe vorrangiger Bohrziele, des Beginns von Bohrungen sowie anschließender Analyseergebnisse.

Über Nueva Chañarcillo

Das Projekt Nueva Chañarcillo befindet sich in der Region Atacama im Norden von Chile, etwa 65 km südlich von Copiapó. Das Projektgebiet ist über eine Schotterstraße etwa 14 km östlich der Panamericana erreichbar und liegt auf einer Höhe von etwa 850 m bis 1.250 m über dem Meeresspiegel.

Nueva Chañarcillo repräsentiert das Projektgebiet von Trinity One innerhalb des erweiterten Silberdistrikts Chañarcillo, der sich im Umfeld der ursprünglichen Entdeckung aus dem Jahr 1832 befindet und die wesentlichen historischen Grubenbaue sowie damit in Zusammenhang stehende Tailings umfasst.

Silber wurde bei Chañarcillo erstmals 1832 von Juan Godoy entdeckt und dieses Gebiet entwickelte sich zu einem der bedeutsamsten Silberdistrikte in der Geschichte Chiles. Die Entdeckung löste einen großen Bergbauboom des 19. Jahrhunderts aus, der dazu beitrug, Copiapó als Zentrum der chilenischen Bergbauindustrie zu etablieren und erheblichen Wohlstand für die neu gegründete Chilenische Republik zu schaffen.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Chañarcillo reichten weit über den Bergbau hinaus. Der Silberboom trug zur Finanzierung der Entwicklung des Nordens von Chile bei und war ein wesentlicher Treiber für den Bau der Eisenbahnlinie Caldera–Copiapó, die 1851 als erste Eisenbahn Chiles und eine der frühesten Südamerikas eröffnet wurde. Die Eisenbahn wurde später direkt nach Chañarcillo verlängert, um den Bergbaudistrikt zu bedienen. Der in Atacama geschaffene Wohlstand und die dortige Bergbauwirtschaft spielten im 19. Jahrhundert auch eine zentrale Rolle bei der breiteren wirtschaftlichen und industriellen Entwicklung von Chile.

Öffentliche historische Aufzeichnungen, einschließlich Sillitoe (2007) in Economic Geology Vol. 102, berichteten, dass Chañarcillo bis ins frühe 20. Jahrhundert untertage abgebaut wurde, wobei die historische Gesamtproduktion auf über 100 Millionen oz Silber geschätzt wird. Historische Aufzeichnungen weisen darauf hin, dass der Bergbau zurückging, nachdem der Grundwasserzufluss versehentlich die Entwässerungskapazität der damals verfügbaren Bergbautechnologie überstieg. Trinity One hat die in dieser Pressemitteilung genannten historischen Produktionszahlen nicht unabhängig überprüft. Diese Zahlen werden ausschließlich als historischer Kontext bereitgestellt und sollten nicht als Hinweis auf eine Mineralisierung erachtet werden, die im Konzessionsgebiet vorhanden sein könnte.

Sillitoe (2007), der frühere Arbeiten von Whitehead (1919) zusammenfasste, berichtete, dass der Silbergehalt der oxidierten Zone, die die Quelle eines Großteils des historischen Erzes mit Bonanza-Gehalten war, 2,0 % bis 2,5 % Silber betrug, was 20.000 bis 25.000 g/t Silber entspricht. Sillitoe berichtete auch, dass der obere Teil der darunter liegenden Sulfidzone, der historisch als supergene Anreicherungszone interpretiert wurde, gemeldete Silbergehalte von 0,35 % bis 0,8 % Silber aufwies, was 3.500 bis 8.000 g/t Silber entspricht.

Die oben beschriebenen gemeldeten Gehalte beziehen sich auf mineralisierte Zonen und Erzausläufer, die in der historischen technischen Literatur beschrieben werden. Sie stellen keine Durchschnittsgehalte des gesamten historisch abgebauten Materials, keine Durchschnittsgehalte des Konzessionsgebiets und keine aktuellen Mineralressourcen oder Mineralreserven dar.

Im Jahr 2002 führte Atna Resources Ltd., damals ein an der TSX börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, ein RC-Bohrprogramm im Konzessionsgebiet durch. Das Programm umfasste 19 RC-Bohrlöcher auf insgesamt 2.830 m. Atna meldete ein 2,0-m-Intervall mit einem Gehalt von 2.390 g/t Silber und 0,25 % Zink zwischen 58 m und 60 m in der Tiefe des Bohrlochs C02-R11.

Die in dieser Pressemitteilung genannten historischen Explorationsergebnisse wurden vom Unternehmen aus öffentlich zugänglichen historischen Quellen zusammengestellt. Trinity One hat die historischen Explorationsergebnisse nicht unabhängig überprüft und diese Ergebnisse sind historischer Natur. Die qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Ergebnisse als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren, und Trinity One behandelt die historischen Ergebnisse nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Historische Ergebnisse sollten nicht als Indikator für zukünftige Explorationsergebnisse herangezogen werden.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass historische RC-Bohrungen von silberhalogenidhaltigem Oxidmaterial Probenahmeverlusten unterliegen könnten und historische Gehalte möglicherweise nicht repräsentativ für die zugrunde liegende Mineralisierung sind. Ein Großteil der historischen Produktions- und Gehaltsinformationen stammt aus der Zeit vor den modernen Berichterstattungsstandards, wurde von Trinity One noch nicht verifiziert und sollte nicht als Nachweis einer aktuellen Mineralressource oder Mineralreserve herangezogen werden.

Quellen

◦ Arévalo, C., & Mpodozis, C. (1991). Tectónica del Grupo Chañarcillo: Una franja de cabalgamientos con vergencia al oeste en el valle del Río Copiapó, Región de Atacama, Chile. In VI Congreso Geológico Chileno: Resúmenes ampliados (pp. 81–83). Servicio Nacional de Geología y Minería.

◦ Atna Resources Ltd. (2002, October 21). Chañarcillo property drill results [News release].

◦ Martínez, F., Arriagada, C., Peña, M., Del Real, I., & Deckart, K. (2013). The structure of the Chañarcillo Basin: An example of tectonic inversion in the Atacama region, northern Chile. Journal of South American Earth Sciences, 42, 1–16.

◦ Moesta, F. A. (1928). El mineral Chañarcillo. Boletín Minero de la Sociedad Nacional de Minería, 40(348), 167–182.

◦ Muñoz Zúñiga, R. A. (2009). Geología, alteración y mineralización del prospecto Juan Godoy, distrito minero Chañarcillo, III Región de Atacama, Chile [Undergraduate thesis, Universidad de Chile]. Repositorio Académico de la Universidad de Chile.

◦ Sillitoe, R. H. (2007). Hypogene reinterpretation of supergene silver enrichment at Chañarcillo, northern Chile. Economic Geology, 102(5), 777–781.

◦ Vicuña Mackenna, B. (1882). El libro de la plata. Imprenta Cervantes.

◦ Whitehead, W. L. (1919). The veins of Chanarcillo, Chile. Economic Geology, 14(1), 1–45.

Bedingungen der Transaktion

Gemäß der Optionsvereinbarung wurde Metales de Chile die exklusive Option gewährt, eine 100-%-Beteiligung am Konzessionsgebiet von Sociedad Legal Minera Juan Godoy Una de la Sierra Chañarcillo zu erwerben.

Die für die Ausübung der Option erforderlichen Gesamtzahlungen der Baroption belaufen sich auf 10.000.000 USD, die wie folgt zahlbar sind:

150.000 USD bei der Unterzeichnung der Optionsvereinbarung und der Übergabe der ausstehenden Unterlagen;

300.000 USD am oder vor dem Datum, das 12 Monate nach dem Wirksamkeitsdatum der Optionsvereinbarung liegt;

750.000 USD am oder vor dem Datum, das 24 Monate nach dem Wirksamkeitsdatum der Optionsvereinbarung liegt;

1.000.000 USD am oder vor dem Datum, das 36 Monate nach dem Wirksamkeitsdatum der Optionsvereinbarung liegt; und

7.800.000 USD am oder vor dem Datum, das 48 Monate nach dem Wirksamkeitsdatum der Optionsvereinbarung liegt.

Die anfängliche Zahlung von 150.000 USD stellt die Mindestverpflichtung im Rahmen der Vereinbarung dar. Metales de Chile kann entscheiden, ob jede nachfolgende Zahlung geleistet und die Option fortgesetzt wird. Nach der Ausübung der Option und dem Erwerb des Konzessionsgebiets hat der Verkäufer Anspruch auf eine NSR-Royalty in Höhe von 2,0 %.

Die Transaktion und die geplante Beteiligung des Unternehmens über Metales de Chile stehen weiterhin unter dem Vorbehalt des Abschlusses der formellen Abtretung der Aktien von Metales de Chile, geltender Unternehmens- und Aufsichtsanforderungen sowie, sofern erforderlich, der Zustimmung der TSX Venture Exchange. Der Verkäufer steht zu Trinity One und Metales de Chile in einem fremdüblichen Verhältnis und ist kein nahestehender Beteiligter. In Zusammenhang mit der Transaktion werden keine Wertpapiere von Trinity One ausgegeben und es ist keine Vermittlungsprovision zu bezahlen.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jorge Artal Cajiao, leitender Geologe und Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM Nr. 230563), einem unabhängigen beratenden Geologen und einer „qualifizierten Person“ im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Herr Artal hat die in dieser Pressemitteilung genannten historischen Explorationsergebnisse geprüft, jedoch die bei den zugrunde liegenden Arbeiten angewandten historischen Probenahme-, Analyse- sowie Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren nicht unabhängig verifiziert.

Über Trinity One Metals Ltd.

Trinity One Metals Ltd. (TSXV: TOM) (OTC: TOMXF) (FWB: 5D5) ist ein Explorationsunternehmen für Edel- und Basismetalle, das sich auf den Aufbau eines Portfolios aus wachstumsstarken Projekten konzentriert, die Zugang zu einigen der weltweit am stärksten nachgefragten Metalle bieten. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, Vermögenswerte mit soliden geologischen Grundlagen, klaren Katalysatoren und der Fähigkeit, durch disziplinierte, moderne Exploration Entdeckungen und Wachstum zu erzielen, zu erwerben und weiterzuentwickeln.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Thomas Wood

CEO

twood@qcap.com.au

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich der geplanten Akquisition des Konzessionsgebiets durch das Unternehmen; der Fähigkeit des Unternehmens, die Option auszuüben und eine 100-prozentige Beteiligung an dem Konzessionsgebiet zu erwerben; des Zeitplans und des Abschlusses der gestaffelten Optionszahlungen; der Fähigkeit des Unternehmens, die Bedingungen der Optionsvereinbarung zu erfüllen; des Erhalts aller erforderlichen behördlichen, unternehmensinternen, staatlichen, grundstücksbezogenen, oberflächenrechtlichen, umweltbezogenen, genehmigungsrechtlichen oder von Dritten erteilten Genehmigungen; der geplanten Explorationspläne des Unternehmens für das Konzessionsgebiet; des Potenzials moderner Explorationsmaßnahmen zur Identifizierung von Mineralisierungen; der Bedeutung historischer Fördermengen, historischer Gehalte, historischer Bergbauanlagen und historischer Bohrungen; der Möglichkeit, historische Informationen zu verifizieren; der Möglichkeit, Bohrziele zu definieren; der Möglichkeit, in Zukunft Mineralressourcen oder Mineralreserven zu ermitteln; der potenziellen Kontinuität, des Gehalts, der Ausdehnung oder der wirtschaftlichen Bedeutung der Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet; der potenziellen Verfügbarkeit und Nutzbarkeit bestehender Infrastruktur, Zugangswege, Oberflächenareale und Möglichkeiten des Wassermanagements; sowie der übergeordneten Strategie des Unternehmens zum Erwerb und zur Weiterentwicklung von Edel- und Basismetallprojekten.

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Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem das Risiko, dass das Unternehmen den Erwerb des Konzessionsgebiets möglicherweise nicht abschließen kann; das Risiko, dass das Unternehmen die Bedingungen des Optionsvertrags möglicherweise nicht erfüllt oder die erforderlichen Optionszahlungen nicht leistet; Risiken in Bezug auf Eigentumsrechte, Konzessionen, Oberflächenrechte, Zugang und Grundbesitz; Risiken im Zusammenhang mit den chilenischen Gesetzen zu Bergbau, Umwelt, Oberflächenzugang, Wasser, Gemeinden und Genehmigungen; Risiken im Zusammenhang mit der behördlichen Prüfung und Genehmigung durch die TSX Venture Exchange oder andere zuständige Behörden; Risiken, dass historische Produktionszahlen, historische Gehaltsangaben, historische Bergbauunterlagen und historische Bohrungen unvollständig, ungenau, nicht überprüfbar oder nicht repräsentativ für die Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet sein könnten; Risiken, dass historische Reverse-Circulation-Bohrungen in silberhalogenidhaltigem Oxidmaterial durch Probenverluste oder andere technische Einschränkungen beeinträchtigt worden sein könnten; Risiken, dass historische Bergwerksanlagen unsicher, unzugänglich, überflutet, eingestürzt oder für eine Bewertung ungeeignet sein könnten; Risiken, dass historische Gehalts- und Produktionsdaten nicht auf das Vorhandensein aktueller Mineralressourcen, Mineralreserven oder wirtschaftlich abbaubarer Mineralisierungen hindeuten; Explorationsrisiken; Risiken der geologischen Interpretation; metallurgische Risiken sowie Risiken im Zusammenhang mit der Gewinnung und Aufbereitung; Risiken hinsichtlich der Infrastruktur und der Wasserverfügbarkeit; Umweltrisiken und Risiken hinsichtlich der gesellschaftlichen Akzeptanz (Social Licence); Risiken im Zusammenhang mit den Beziehungen zu den lokalen Gemeinden; Schwankungen der Rohstoffpreise; Wechselkursrisiken; Inflation und Kostensteigerungen; Verfügbarkeit von Ausrüstung, Auftragnehmern und qualifiziertem Personal; Finanzierungsrisiken; Verwässerungsrisiken; Veränderungen auf den Kapitalmärkten; politische, regulatorische und wirtschaftliche Risiken in Chile und Kanada; sowie die sonstigen Risiken, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben sind.

Es gibt keine Gewähr dafür, dass das Unternehmen den Erwerb des Konzessionsgebiets abschließen, die Option ausüben, alle erforderlichen Zahlungen leisten, die notwendigen Genehmigungen einholen, ein vorgeschlagenes Explorationsprogramm durchführen, historische Informationen überprüfen, eine Mineralisierung identifizieren, eine Mineralressource oder Mineralreserve definieren oder letztendlich feststellen wird, dass das Konzessionsgebiet eine wirtschaftlich abbaubare Mineralisierung enthält. Das Vorhandensein historischer Bergwerke, historischer Produktion, historischer Berichte über hochgradige Vorkommen, historischer Bohrergebnisse, oberirdischer Infrastruktur oder Mineralvorkommen an anderen Orten in der Region ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet oder auf das Potenzial für eine wirtschaftliche Gewinnung.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung angemessen sind, sind diese Informationen mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten behaftet und sollten nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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Die Trinity One Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,23 % und einem Kurs von 0,077EUR auf Frankfurt (10. August 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.