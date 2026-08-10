🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehr Übergriffe auf Bahn-Personal in Regionalzügen

    Für Sie zusammengefasst
    • 989 Übergriffe im ersten Halbjahr bei der Bahn
    • 781 Fälle einfacher Körperverletzung wurden erfasst
    • Bodycams mit Ton sollen Straftaten besser aufklären
    Mehr Übergriffe auf Bahn-Personal in Regionalzügen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEL (dpa-AFX) - Übergriffe gegen Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter im Regionalverkehr der Deutschen Bahn haben nach Konzernangaben zugenommen. In der ersten Hälfte dieses Jahres kam es zu 989 Vorfällen, wie die Sparte DB Regio mitteilte. Dies sei eine Zunahme um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewesen.

    Unter den knapp 1.000 Übergriffen im ersten Halbjahr waren demnach 781 Fälle einfacher Körperverletzung wie Schubsen, Greifen und Bespucken sowie 185 Fälle versuchter Körperverletzung gewesen. Schwere Körperverletzungen erlitten 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Februar war ein Zugbegleiter bei einer Ticketkontrolle tödlich verletzt worden.

    Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) sagte in Kiel: "Sicherheit im Zug ist kein Randthema. Sie ist eine Grundvoraussetzung für einen funktionierenden öffentlichen Verkehr." Er kündigte Gespräche in der Regierung an, um auch bei Angriffen gegen Zugbegleiter zu höheren Strafmaßen zu kommen wie schon für Rettungskräfte.

    Bodycams auch mit Tonaufnahme

    Für mehr Sicherheit plant die Bahn auch einen Modellversuch, bei dem mit kleinen Videokameras (Bodycams), die von Zugbegleitern freiwillig genutzt werden können, auch Tonaufzeichnungen gemacht werden sollen. DB-Regio-Chef Harmen van Zijderveld sagte, die Tonaufzeichnung unterstütze die Deeskalation, helfe aber auch enorm bei der Verfolgbarkeit von Straftaten. Er betonte: "Angst hat in unseren Zügen keinen Platz."

    Die Tonaufzeichnung bei Bodycams soll laut Bahn spätestens ab 1. Oktober in der Region Rhein-Neckar-Pfalz getestet werden./sam/DP/jha







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Mehr Übergriffe auf Bahn-Personal in Regionalzügen Übergriffe gegen Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter im Regionalverkehr der Deutschen Bahn haben nach Konzernangaben zugenommen. In der ersten Hälfte dieses Jahres kam es zu 989 Vorfällen, wie die Sparte DB Regio mitteilte. Dies sei eine Zunahme um …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     