University of Illinois Urbana-Champaign und GenH2 schließen Partnerschaft - flüssiger Wasserstoff für Luftfahrt

München (IRW-Press/06.08.2026) - Die University of Illinois Urbana-Champaign und GenH2 schließen eine Partnerschaft, um

GenH2 wird einen Wasserstoffverflüssiger im Labormaßstab bereitstellen, der es den Forschern der Universität ermöglicht, vor Ort flüssigen Wasserstoff herzustellen, um Speicher-, Transport- und Antriebstechnologien für emissionsfreie Flugzeuge zu testen

URBANA, IL, und TITUSVILLE, FL — 6. August 2026 — Die University of Illinois Urbana-Champaign und GenH2 Corp., ein führender Anbieter von Wasserstoff-Infrastrukturlösungen und eine Tochtergesellschaft der Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH), gaben heute eine Zusammenarbeit bekannt, um die Forschung im Bereich der Flüssigwasserstoff-Technologien (LH₂) für die Luftfahrt der nächsten Generation voranzutreiben. Im Rahmen der Vereinbarung wird GenH2 der Universität einen Wasserstoffverflüssiger im Labormaßstab zur Verfügung stellen, wodurch die Forscher vor Ort über eigene Kapazitäten zur Herstellung von flüssigem Wasserstoff für Tests in der Luft- und Raumfahrt verfügen.

Wasserstoff gilt weithin als einer der wichtigsten Wege zur Dekarbonisierung der Luftfahrt, da er eine höhere Energiedichte als herkömmliche Batterietechnologie bietet und emissionsfreie Antriebssysteme ermöglicht. Die Weiterentwicklung kryogener Kraftstoffsystemtechnologien zur Dekarbonisierung der Luftfahrt ist ein zentraler Schwerpunkt des "Center for Sustainable Aviation" an der University of Illinois. Doch der Forschungsfortschritt wurde lange Zeit durch den historisch begrenzten Zugang zu flüssigem Wasserstoff behindert – viele Universitäten haben Schwierigkeiten, begrenzte Mengen an flüssigem Wasserstoff für Laborforschungszwecke zu erhalten und zu lagern. Die Verflüssigungsanlage ändert diese Situation für die Forscher der University of Illinois grundlegend und ermöglicht es ihnen, flüssigen Wasserstoff vor Ort zu erzeugen, Tests zu beschleunigen, neue Konzepte zu validieren und die Entwicklung zukünftiger wasserstoffbetriebener Flugzeuge zu unterstützen.

"Den Forschern direkten Zugang zu flüssigem Wasserstoff zu verschaffen, ist ein wichtiger Schritt zur Beschleunigung von Innovationen", sagt Christopher Wallington, Senior Vice President bei GenH2. "Wir freuen uns, die University of Illinois Urbana-Champaign dabei zu unterstützen, die Forschung voranzutreiben, die dazu beitragen kann, die Zukunft einer nachhaltigen Luftfahrt zu gestalten."