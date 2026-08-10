JEFFERIES stuft BAYER AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Analyst Michael Leuchten nahm in einer Studie am Montag kleinere Änderungen an seinen Schätzungen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) vor. Die Einstufung "Halten" für die Aktien bestätigte er, weil auf kurze Sicht nicht mit einer Aufspaltung des Agrarchemie- und Pharmakonzerns zu rechnen sei./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 07:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 07:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 49,13EUR auf Tradegate (10. August 2026, 14:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 46

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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