Wienerberger: CEO Scheuch geht – Hanke übernimmt interimistisch
Führungswechsel an der Spitze von Wienerberger: Langzeit-CEO Heimo Scheuch tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück, Interim-CEO Gerhard Hanke übernimmt sofort.
Foto: Wienerberger AG
- Heimo Scheuch legt sein Amt als CEO der Wienerberger AG aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung nieder.
- Nach mehr als 17 Jahren an der Unternehmensspitze bat Scheuch um die vorzeitige Beendigung seines Mandats; der Aufsichtsrat stimmte zu.
- Gerhard Hanke, bisher COO Zentral & Ost und stellvertretender CEO, wurde mit sofortiger Wirkung zum Interim-CEO ernannt.
- Wienerberger hat eine strukturierte Suche nach einem langfristigen Nachfolger eingeleitet.
- Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2026 ist weiterhin für den 12. August 2026 geplant.
- Wienerberger beschäftigt weltweit mehr als 20.000 Mitarbeiter, betreibt über 200 Produktionsstandorte und erzielte 2025 einen Umsatz von 4,6 Mrd. Euro sowie ein operatives EBITDA von 754 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Wienerberger ist am 12.08.2026.
Der Kurs von Wienerberger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,460EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,28 % im
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15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 21,440EUR das entspricht einem Minus von -0,09 % seit der Veröffentlichung.
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