Wienerberger CEO Heimo Scheuch Resigns Early for Health; Hanke Named Interim CEO
After more than 17 years at the helm, Wienerberger faces a sudden leadership change as CEO Heimo Scheuch steps down for health reasons and an interim chief takes over.
Foto: Wienerberger AG
- Heimo Scheuch is stepping down as CEO of Wienerberger with immediate effect for personal health reasons.
- Scheuch requested the early termination of his mandate after more than 17 years leading the company.
- The Supervisory Board accepted his resignation.
- Gerhard Hanke, COO Central & East and Deputy CEO, has been appointed Interim CEO.
- Wienerberger has begun a structured search for a permanent successor.
- The company will present its Q2 and first-half 2026 results as planned on August 12, 2026.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Wienerberger is on 12.08.2026.
The price of Wienerberger at the time of the news was 21,460EUR and was down -2,28 % compared with the previous day.
14 minutes after the article was published, the price was 21,440EUR this corresponds to a minus of -0,09 % since publication.
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