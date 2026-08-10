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    Fresenius: Fitch hebt Ausblick von stabil auf positiv

    Fresenius gewinnt Rückenwind an den Finanzmärkten: Fitch hebt den Ausblick an – ein Signal für erfolgreiche Fokussierung, sinkende Schulden und nachhaltiges Wachstum.

    Fresenius: Fitch hebt Ausblick von stabil auf positiv
    Foto: Arne Dedert - dpa
    • Fitch Ratings hat den Ausblick für Fresenius von „stabil“ auf „positiv“ angehoben und das Kreditrating bei BBB- bestätigt.
    • Als Gründe nennt Fitch die durch #FutureFresenius geschärfte Fokussierung auf die Kerngeschäfte Fresenius Helios und Fresenius Kabi sowie verbesserte Kreditkennzahlen.
    • Fresenius konnte dank eines stärkeren Cashflows die Verschuldung deutlich reduzieren und die Bilanz festigen.
    • Die im zweiten Quartal 2026 veröffentlichten Ergebnisse zeigen laut Unternehmen, dass die Strategie zu anhaltender operativer Dynamik und Gewinnwachstum führt.
    • Fresenius wird von allen drei großen Ratingagenturen mit Investment Grade bewertet: S&P BBB/positiv, Moody’s Baa3/stabil und Fitch BBB-/positiv; der Zielkorridor für den Verschuldungsgrad liegt bei 2,5 bis 3,0x.
    • Fresenius beschäftigt mehr als 178.000 Mitarbeitende, ist in über 60 Ländern aktiv und erzielte 2025 einen Umsatz von 22,6 Milliarden Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Fresenius ist am 04.11.2026.

    Der Kurs von Fresenius lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 47,02EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,17 % im Minus.
    5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 46,92EUR das entspricht einem Minus von -0,21 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.387,00PKT (+0,15 %).


    Fresenius

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    ISIN:DE0005785604WKN:578560
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