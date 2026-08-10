Wienerberger: Scheuch geht, Hanke wird Interims-CEO
Führungswechsel an der Spitze von Wienerberger: Nach dem überraschenden Rücktritt von CEO Heimo Scheuch übernimmt Langzeitmanager Gerhard Hanke vorerst das Ruder.
Foto: Wienerberger AG
- Heimo Scheuch tritt aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung als CEO von Wienerberger zurück; er stand seit 2009 an der Unternehmensspitze.
- Der Aufsichtsrat hat Gerhard Hanke, bisher COO Zentral & Ost und stellvertretender CEO, zum interimistischen CEO ernannt.
- Wienerberger startet eine strukturierte Suche nach einem langfristigen Nachfolger für Scheuch.
- Gerhard Hanke arbeitet seit mehr als 25 Jahren bei Wienerberger, war von 2021 bis 2025 CFO und ist seit März 2025 COO Zentral & Ost.
- Unter Scheuchs Führung entwickelte sich Wienerberger vom Ziegelhersteller zu einem internationalen Anbieter von Bau- und Infrastrukturlösungen mit mehr als 20.000 Beschäftigten.
- Die Zuständigkeiten von CFO Dagmar Steinert und COO West Harald Schwarzmayr bleiben unverändert; die Ergebnisse für das zweite Quartal und erste Halbjahr 2026 werden am 12. August 2026 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Wienerberger ist am 12.08.2026.
Der Kurs von Wienerberger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,390EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,60 % im
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11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 21,460EUR das entspricht einem Plus von +0,33 % seit der Veröffentlichung.
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