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    Wienerberger CEO Scheuch Steps Down Early for Health; Hanke Interim CEO

    After 17 transformative years at the helm of wienerberger, Heimo Scheuch steps down as CEO for health reasons, paving the way for interim leader Gerhard Hanke.

    Wienerberger CEO Scheuch Steps Down Early for Health; Hanke Interim CEO
    Foto: Wienerberger AG
    • Heimo Scheuch is stepping down as CEO of wienerberger with immediate effect for personal health reasons, after more than 17 years in the role.
    • The Supervisory Board has appointed Gerhard Hanke, currently COO Central & East and Deputy Chairman of the Managing Board, as Interim CEO.
    • wienerberger has launched a structured search for a permanent successor to Scheuch.
    • Hanke has more than 25 years of experience at wienerberger and previously served as CFO from 2021 to 2025.
    • Under Scheuch’s leadership since 2009, wienerberger transformed from a traditional brick manufacturer into an international provider of building-envelope, water and energy infrastructure solutions.
    • The company will publish its second-quarter and first-half 2026 results as scheduled on August 12, 2026.

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Wienerberger is on 12.08.2026.

    The price of Wienerberger at the time of the news was 21,390EUR and was down -2,60 % compared with the previous day.
    10 minutes after the article was published, the price was 21,460EUR this corresponds to a plus of +0,33 % since publication.


    Wienerberger

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    ISIN:AT0000831706WKN:852894
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