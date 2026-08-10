Wienerberger CEO Scheuch Steps Down Early for Health; Hanke Interim CEO
After 17 transformative years at the helm of wienerberger, Heimo Scheuch steps down as CEO for health reasons, paving the way for interim leader Gerhard Hanke.
Foto: Wienerberger AG
- Heimo Scheuch is stepping down as CEO of wienerberger with immediate effect for personal health reasons, after more than 17 years in the role.
- The Supervisory Board has appointed Gerhard Hanke, currently COO Central & East and Deputy Chairman of the Managing Board, as Interim CEO.
- wienerberger has launched a structured search for a permanent successor to Scheuch.
- Hanke has more than 25 years of experience at wienerberger and previously served as CFO from 2021 to 2025.
- Under Scheuch’s leadership since 2009, wienerberger transformed from a traditional brick manufacturer into an international provider of building-envelope, water and energy infrastructure solutions.
- The company will publish its second-quarter and first-half 2026 results as scheduled on August 12, 2026.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Wienerberger is on 12.08.2026.
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