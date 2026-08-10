RBC stuft British American Tobacco auf 'Underperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für British American Tobacco von 3600 auf 3800 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. James Edwardes Jones passte am Montag seinen Schätzungen infolge der Halbjahreszahlen des Tabakkonzerns an. Er sieht aber mittelfristig nach wie vor Risiken für die Profitabilität./rob/ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 07:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 07:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 07:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 07:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 50,70EUR auf Tradegate (10. August 2026, 14:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: James Edwardes Jones
Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 36
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Edwardes Jones
Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 38
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Währung: GBP
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