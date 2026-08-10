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    KORREKTUR

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    Immer mehr E-Scooter - aber weniger Leihgeräte

    Für Sie zusammengefasst
    • 1,66 Millionen E-Scooter waren 2025 versichert
    • Private Scooter nehmen zu, Leihgeräte sinken
    • E-Scooter-Unfälle stiegen im Jahr 2025 auf 16.496
    KORREKTUR - Immer mehr E-Scooter - aber weniger Leihgeräte
    Foto: Siarhei - 356130783

    (Berichtigung: In einer früheren Version des Artikels hieß es, die Zahl der privat genutzten Scooter sei auf 1,34 Millionen gestiegen. Korrekt ist 1,36 Millionen.)

    BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - In Deutschland gibt es immer mehr E-Scooter. Im Jahr 2025 waren knapp 1,66 Millionen versichert, wie aus Daten des Versicherungsverbands GDV hervorgeht. Das sind rund 320.000 mehr als vor einem Jahr und gut doppelt so viele wie 2022.

    Auffällig ist dabei, dass der aktuelle Anstieg nur auf privat genutzte E-Scooter zurückgeht. Ihre Zahl stieg von 1,01 Millionen auf 1,34 Millionen. Die Zahl der Leih-Scooter sank dagegen von 331.000 auf 300.000.

    Grundsätzlich müssen E-Scooter, die auf der Straße eingesetzt werden, versichert sein. Die komplette Zahl aller E-Scooter in Deutschland - inklusive solcher, die in Kellern verstauben oder trotz Pflicht nicht versichert sind - könnte noch höher sein.

    "E-Scooter haben sich für viele Menschen als Verkehrsmittel für kurze Wege etabliert", sagt die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des GDV, Anja Käfer-Rohrbach. Sie seien vergleichsweise günstig und brauchten wenig Platz. Gleichzeitig betont Käfer-Rohrbach aber: "Mit der wachsenden Zahl der Fahrzeuge steigt aber auch die Bedeutung klarer Regeln und eines rücksichtsvollen Miteinanders im Straßenverkehr."

    Fast doppelt so viele Unfälle wie 2022

    Auch die Zahl der Unfälle ist deutlich gestiegen, wie der GDV unter Berufung auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes mitteilt. Demnach gab es 2025 insgesamt 16.496 E-Scooter-Unfälle mit Verletzten, bei denen 38 Menschen ums Leben kamen. Im Jahr 2022 waren es noch 8.341 Unfälle mit Personenschaden.

    Die Versicherer zählten vergangenes Jahr 11.700 Haftpflichtschäden mit E-Scootern. Auffällig dabei: Die Schadenhäufigkeit war bei Mietgeräten mehr als doppelt so hoch wie bei privaten: 13 Schäden pro 1.000 versicherten Mietgeräten stehen 6 Schäden pro 1.000 versicherten Privatgeräten gegenüber. Es ist allerdings nicht bekannt, ob Mietgeräte insgesamt mehr oder weniger gefahren werden als Privatgeräte.

    Die Leiterin der Unfallforschung im GDV, Kirstin Zeidler, weist zudem auf unterschiedliche Verhaltensweisen hin: "Nutzer eigener Scooter fahren in der Regel viel, tragen eher Helm und sind seltener auf Gehwegen unterwegs", sagt sie. Um die Zahl der Unfälle zu reduzieren, schlägt der GDV vor, dass Verleiher deutlicher gegen Verstöße wie Trunkenheitsfahrten, mehrere Personen auf einem Roller oder das Fahren auf Gehwegen vorgehen. Zudem sollten weiterführende Schulen die Regeln vermitteln. So sei vielen nicht bewusst, dass unter 21 Jahren Alkoholverbot auf dem E-Scooter gelte - das koste nicht nur Bußgeld, sondern könne auch den späteren Führerschein gefährden./ruc/DP/men







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